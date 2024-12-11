İBB Yuvamız İstanbul Kısa Mola Merkezleri açıldı! Kısa Mola Merkezi nedir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede 'Kısa Mola Merkezleri' açtı. Bu noktaralarda, 4-6 yaş grubu çocuklar için oyun grupları düzenleniyor. Başvurular, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden ve merkezlerden yapılıyor. Peki, Kısa Mola Merkezleri nerede? İşte, detaylar...
- 1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Kısa Mola Merkezleri' ile 4-6 yaş arasındaki çocuklar için ikişer saat öğretici oyun grubu etkinlikleri düzenliyor. Şu anda 6 farklı ilçede açılan merkezlerde, anne babaların kendilerine vakit ayırması planlanıyor. Peki, Kısa Mola Merkezlerine nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...
- 2
İBB YUVAMIZ İSTANBUL KISA MOLA MERKEZLERİ NEDİR?
İBB, birçok ilçede Kısa Mola Merkezlerini hayata geçirdi. Merkezlerde, 4-6 yaş arası çocuklara 2’şer saatlik öğretici oyun grupları düzenleniyor. Ücretsiz verilen bakım hizmeti ile anne babaların günlük işlerini halledecek vakti bulması amaçlanıyor.
- 3
KISA MOLA MERKEZLERİ NEREDE VAR?
Kısa Mola Merkezleri ilk etapta; Ümraniye Aşağıdudullu, Esenyurt Sultaniye, Eyüpsultan Akşemsettin, Fatih İskenderpaşa, Pendik Çamlık, Çekmeköy Hamidiye olmak üzere 6 merkezde hayata geçti.
-
- 4
KISA MOLA MERKEZLERİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Kısa Mola Merkezlerine başvurular her Çarşamba günü, İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınıyor. Ayrıca ilgili merkezler üzerinden de başvuru yapılabiliyor.
- 5