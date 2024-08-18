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        Haberler Bilgi Gündem İBB yurt başvurularında son günler! 2024 İBB yurt başvuru ekranı ile başvuru şartları, ücreti, kayıt tarihi

        İBB yurt başvurularında son günler! 2024 İBB yurt başvuru ekranı

        İstanbul'da üniversiteye kazanmış öğrencilerin yararlanabileceği İBB yurtları için başvuru süreci 16 Ağustos'ta başlamıştı; başvurularda son günlere gelinirken güncel yurt fiyatının 1.950 TL olduğu açıklandı. İşte, 2024 İBB yurt başvuru ekranı, şartları ve kayıt tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 15:53 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:53
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yurt imkânı sağlıyor. Yurt başvurularında öğrencinin İstanbul'da okuması gibi birçok şart aranıyor. 16 Ağustos'ta başlayan başvurular için öğrencilerin elini çabuk tutması gerekiyor çünkü başvuru tarihlerinde son günlere girildi. İşte, 2024 İBB yurt başvuru ekranı, şartları ve diğer detaylar...

        • 2

          İBB YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024-2025 akademik yılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları kayıt takvimi yayımlandı.

          Takvime göre İBB yurt başvuruları, 16 Ağustos Cuma günü itibarıyla başladı ve 19 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

        • 3

          İBB YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          İBB yurt başvuruları, "İstanbul Senin" mobil uygulaması ya da "yurt.ibb.istanbul" internet sitesinden yapılacak.

          İBB YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İBB BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          İBB yurtlarına başvuran öğrencilerin karşılaması gereken şartlar şu şekildedir:

          1. T.C. vatandaşı olması

          2. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması

          3. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması

          4. Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması

          5. Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması

          6. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması

          7. Kamu personeli olmaması

          8. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması

          9. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması

        • 5

          İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR 2024?

          İBB yurtlarının 2024 yılında 1950 TL olacağı belirtildi. Güncel fiyatı 1950 TL'dir.

        • 6

          İBB YURT BAŞVURU, KAYIT VE KABUL SÜREÇ TAKVİMİ

          Yurt başvurularının https://yurt.ibb.istanbul/ internet sayfası üzerinden alınması: 16 Ağustos-19 Ağustos

          Yurt başvurularının değerlendirilmesi: 20 Ağustos-27 Ağustos

          Asil liste + yedek liste https://yurt.ibb.istanbul/ internet sitesinde duyurulması: 28 Ağustos

          Asil listedeki öğrencilerin online ön kayıt tarihleri: 28 Ağustos – 30 Ağustos

          Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere SMS ile bilgi verilmesi: 2 Eylül-4 Eylül

          Asil + yedek listeden ön kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin kesin kayıt tarihleri: 2 Eylül-11 Eylül

        • 7
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