        İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru süresi uzatıldı

        İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru süresi uzatıldı

        Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından İBB yurt başvurularına başvuru yapanlar sonuçları sorgulamaya başladı. Bugün gelen duyuruyla birlikte İBB yurt başvuru süresi 1 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Henüz başvuru yapmayanlar başvurularını tamamlamaya çalışırken başvurusunu yapanda İBB yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 28.08.2025 - 17:16 Güncelleme: 28.08.2025 - 17:24
        • 1

          İBB yurt başvuru sonuçları sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 dönemi yurt başvuruları devam ediyor. Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul adresinden başvuru yapabilecek. Peki İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        • 2

          İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden ulaşabilecekler.

          Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak.

          İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

          İBB YURTLARI BAŞVURU ŞARTLARI

          İBB Yurtları için aranan başlıca şartlar:

          T.C. vatandaşı olmak,

          İstanbul’daki bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim görüyor olmak,

          Ailenin İstanbul dışında ikamet etmesi,

          Zorunlu staj dışında asgari ücretin 1,5 katı üzerinde ücretli işte çalışmamak,

          Kamu personeli olmamak,

          30 yaşını doldurmamış olmak,

          Toplu yaşamaya engel teşkil eden sağlık sorununa sahip olmamak.

          Değerlendirme sürecinin ardından asil ve yedek listeler açıklanacak, öğrenciler kesin kayıtlarını belirtilen tarihlerde yapabilecek.

        • 3

          HANGİ YURTLARDA HİZMET VERİLECEK?

          2025-2026 döneminde hizmet verecek İBB Yurtları şunlar olacak:

          Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

          Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1

          Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

          Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

          Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

          Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

          Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

          Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

          Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu

          Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

          Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

          Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

          Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

          Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

          Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

          Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

