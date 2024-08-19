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        Haberler Bilgi Yaşam İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları tarihi

        İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları tarihi

        İBB yurt başvuruları 16-19 Ağustos tarihleri arasında tamamlanıyor. Yurt başvurularını tamamlayan adaylar İBB yurt başvuru sonuçlarını araştırıyor. Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecekler. Peki İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 17:04 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:04
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          İBB yurt başvuru sonuçları sorgulanıyor. İBB yurtları yeni akademik yıl için 7 Eylül’de hizmet verecek. Başvurular ise bugün sona eriyor. Peki İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          İBB YURTLARI AKADEMİK YIL TAKVİMİ

          Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları yeni akademik yıl için 7 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

          İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecekler.

        • 3

          İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI

          İBB Yurtlarına başvurularda öğrencinin T.C. vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, depremzede olup olmadığı, yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması şartları aranacak.

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