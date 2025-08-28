Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İBB yurt başvuru ekranı 2025-2026: İBB yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

        İBB yurt başvuru ekranı 2025-2026: İBB yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler İBB yurt başvurularını yapmaya başladı. Öğrenciler, 25-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul adresinden başvurularını yapabilecek. Henüz başvuru yapmayanlar için bugün son gün. Peki İBB yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 10:13 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İBB yurt başvuru ekranı açıldı. İstanbul’da okumaya gelen öğrenciler İBB yurt başvuru detaylarını sorguluyor. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. Peki, İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

        • 2

          2025-2026 İBB YURT BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025-2026 akademik dönemi Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları başvuru takvimi yayımlandı.

          Takvime göre 2025-2026 İBB yurt başvuruları, 25 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve 28 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

          İBB YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Öğrenciler, İBB yurtları için başvurularını İstanbul Senin mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru bölümünden ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden yapabilecekler.

        • 3

          BAŞVURU ŞARTLARI

          T.C. vatandaşı olan ve örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin başvurusunun kabul edileceği İBB Yurtları için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması,

          Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması,

          Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması,

          Kamu personeli olmaması,

          Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması,

          Depremzede olup olmadığı,

          Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.

        • 4

          İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden ulaşabilecekler.

          Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak.

          İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Avrupa'da Gazze istifaları
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Habertürk Anasayfa