İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),5 yıl vadeli dolar cinsi Eurobond ihraç etti. İBB bu yolla uluslararası piyasalardan 580 milyon dolar borç sağlamayı başardı. İhracın başlangıcında yüzde 7 olarak açıklanan getiri beklentisi yüzde 6.6 ile tamamlandı. Yani ilk beklentiye oranla daha düşük bir faizle borçlanıldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul'un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak" ifadelerini kullandı.
ALİBEYKÖY-EMİNÖNÜ TRAMVAY HATTI HİZMETE GİRİYOR
Geçen yıl yurtdışından sağlanan kaynakla yapımı durmuş olan 6 yeni metro hattını yeniden başlattıklarını belirten İmamoğlu "2 yıldır durmuş olan Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını hızlı birşekilde tamamladık ve 28 Ekim 2020'de halkımızın hizmetine açtık. Başladığımız Alibeyköy-Eminönü tramvay hattını da bir kaç hafta sonra hizmete açacağız. 2021 yılı içerisinde İkitelli-Bahariye kısmi metro inşaatını ve Cibali-Alibeyköy tramvay inşaatını bitirerek açılışlarını yapacağız" dedi.
2022 VE 2023'TE TAMAMLANACAK
İnşaatlarını yeniden başlattıkları tüm hatları 2022 ve 2023 yıllarında hizmete sokacaklarını açıklayan Ekrem İmamoğlu "16 milyon İstanbullu'nun hayatının kolaylaştırılması için çok fazla daha yatırım yapılması gerekiyor. Bu kapsamda inşaatları tamamen durmuş olan Kaynarca-Pendik-Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı ve Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hatlarının finansmanı için bankalardan borç almak yerine bu kez yeni bir finansman aracı olarak Eurobond ihracı yapmak üzere çalışmalara özenli bir şekilde başladık. Memnuniyetle bildiriyorum ki çabalarımız büyük bir başarıyla sonuçlandı. Bahsettiğimiz 4 metro hattının proje finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli 580 milyon dolarlık ilk teminatsız eurobond ihraç etmeyi İBB olarak başardık" ifadelerini kullandı.
AYNI ANDA 10 HAT İNŞA EDİLİYOR
Başkan İmamoğlu'nun verdiği bilgilere göre tahvil ihracına 2.5 milyar dolar talep geldi, ihraca 248 uluslararası yatırım kuruluşu ilgi gösterdi. İmamoğlu "Bu finansmanın katkısıyla İBB olarak 10 ayrı hatta aynı anda raylı sistem inşaatımız sürüyor olacak. Bu sonuç İBB yönetimine duyulan uluslararası güvenin göstergesi oldu" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!