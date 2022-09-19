108 Yıllık bir tarihi geride bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlediği bir toplantıyla basın mensupları ve kültür-sanat camiasıyla paylaştı. 5 Ekim’de açılacak yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri Shakespeare’den Arthur Miller’a, İbsen’den Haldun Taner’e klasik yazarların eserlerinin ağırlıkta olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yeni sezon oyunlarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen bir basın toplantısında açıkladı. Basın toplantısına, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu, Mehmet Karaosmanoğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak, Emrah Özertem, CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan’ın yanı sıra birçok sanatçı katıldı.

Yeni sezonun ana temasını, 'İstanbul Klasiklerle Buluşuyor' olarak belirlediklerini söyleyen Ayşegül İşsever şöyle devam etti: "Yerli ve yabancı klasikleri seyircimizle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunları da repertuvarımıza dahil ediyoruz. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın bugüne kadarki repertuvarına baktığımızda, bugün klasikleşmiş birçok yazarın ilk oyunlarının Şehir Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştuğunu görürüz. Bugün de bu misyonumuzu titizlikle sürdürüyoruz. Bir anlamda geleceğin klasikleşecek eserlerine yer vermek istiyoruz. Türk ve Dünya edebiyatının klasikleri, yeni sezonda İstanbul Şehir Tiyatroları sahnelerinde seyircimizle buluşacak."

İŞTE ŞEHİR TİYATROLARI 2022-2023 REPERTUVARI

HAMLET

Yazan: Shakespeare

Yöneten: Engin Alkan

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TARTUFFE ( İKSV Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak)

Yazan: Moliere (doğumunun 400. Yılına özel)

Çeviren: Orhan Veli

Yöneten: Yiğit Sertdemir

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CADI KAZANI

Yazan: Arthur Miller

Yöneten: Yiğit Sertdemir

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BİR HALK DÜŞMANI

Yazan: Henrik Ibsen

Yöneten: Orhan Alkaya

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FOSFORLU CEVRİYE

Suat Derviş’in romanından Gülriz Süruri’nin uyarlaması. Müzikal.

Yöneten: Yelda Baskın

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GODOT GELDİ…

Yazan: Miograd Bulatoviç

Yöneten: Ragıp Yavuz

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ÇİNGENE BOKSÖR

YAZAN: Rike Reiniger

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GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM

Yazan: Haldun Taner

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KUĞUNUN ŞARKISI

Yazan: Anton Çehov

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KOMİK PARA

Yazan: Ray Cooney

Çeviren: Haldun Dormen

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OSCAR

Yazan: Claude Magnier

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ÇOCUK OYUNLARI

BENİM KÜÇÜK YILDIZIM

FINDIKKIRAN

KIŞ KRALİÇESİ

KÜÇÜK BİR AİLE TATİLİ