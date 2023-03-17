İBB'nin güçlendirme projesine başvurular başladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, güçlendirme projesini tanıtarak devreye soktu. Yapıların güçlendirilmesi için başvurular bugünden itibaren istanbulyenileniyor.com web sitesi üzerinden yapılabilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 'İstanbul Yenileniyor' projesi kapsamında hayata geçirilen 'Güçlendirme Sistemi'nin tanıtımında açıklamalarda bulundu.

'Güçlendirme Sistemi' ile İBB Hızlı Tarama yöntemiyle yapılan yapı analiz sonucuna göre E sınıfında yer alan, mevzuat ve statik açıdan güçlendirilmesi uygun bulunan yapıların güçlendirilmesi amaçlanıyor. İlk etapta 7 bin yapının güçlendirilmesi planlanıyor.

KRİTERLER AÇIKLANDI

İBB tarafından yapılan hızlı tarama testine göre “E” sınıfında olan, yüzde 100 uzlaşı sağlayan, ruhsat projesine uygun yapılaşmış veya yapı kayıt belgesi olan yapılar için başvuru yapılabilecek.

İBB ve KİPTAŞ, güçlendirme projelerinin hazırlatılması, ruhsat alınması, uygulamayı yapacak firmalarla sözleşme düzenlenmesi hususlarının koordinasyonu sağlayacak.

Firmalar tarafından hazırlanan projeler, üniversiteler tarafından onaylanmadan gerçekleştirilmeyecek.

Projenin adımları şöyle sıralandı: Başvuru, yaklaşık maliyet hesabı, ön teklif, maliklerle proje firması arasında sözleşme, projelendirme, kesin maliyet bildirimi, maliklerle yüklenici firma arasında sözleşme, ruhsat, tahliye ve uygulama.

Güçlendirme yöntemi, hazırlanacak güçlendirme projesine göre ortaya çıkacak. Güçlendirme uygulamalarına yönelik imzalanacak sözleşme sonrasında hak sahiplerinin yapıları tahliye ederek yapıyı elektrik su ve doğalgaz hizmetlerini sonlandırılmış olarak teslim etmesi gerekecek. İBB tarafından kira yardımı desteği yapılmayacak.

Yapılan açıklamaya göre; finansman konusunda şimdilik herhangi bir destek verilmiyor. Yapısını/yapılarını güçlendirmek isteyen vatandaşlara yönelik finansman desteği üzerinde çalışmalar yapılıyor, kurumlar nezdinde onaylanması halinde destek sağlanması planlanıyor.

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