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        Haberler Gündem İstanbul İBB'nin 21 kreşi hizmete girdi | Son dakika haberleri

        İBB'nin 21 kreşi, Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, 3-6 yaş aralığındaki çocukların eğitimi için hizmete aldığı 21 kreşin açılışı yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarı dönemde açılacak ve inşaatı devam edenlerle birlikte kreş projesi sayısının 160'a yaklaşacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:12 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:12
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        İBB'nin 21 kreşi hizmete girdi
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, 3-6 yaş aralığındaki çocukların eğitimi için hizmete aldığı 21 kreşin açılışı yapıldı.

        Sultangazi Cebeci Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen "21 Yuvamız İstanbul Kreşi"nin açılış törenine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Avcılar, Eyüpsultan ve Silivri belediye başkanları ile partililer katıldı.

        "KREŞ SAYISI 100'Ü AŞTI"

        Törende konuşan İmamoğlu, toplu açılışı yapılan kreşlerin Eyüpsultan, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Beyoğlu, Çekmeköy, Pendik, Sultangazi, Kadıköy, Ümraniye, Bakırköy, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar ilçelerinde olduğunu belirterek, kreş sayılarının 100'ü aştığını söyledi.

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        İBB kreşlerini "mega proje" olarak niteleyen İmamoğlu, projelerinin insana dokunduğunu ve burada yetişen çocukların hayata en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

        "5 YIL SONRA 160'A YAKLAŞACAK"

        Yarı dönemde açılacak ve inşaatı devam edenlerle birlikte kreş projesi sayısının 160'a yaklaşacağını anlatan İmamoğlu, "Bugün eğer 5 yıl sonra 160'a yakın kreşi İstanbul'a hediye edebiliyorsak bu memleketin kaynaklarını, milletin geleceği için kullanma karakterini ortaya koyduğumuzda düşünün memleketin her köşesinde Rize'den Hakkari'ye, Diyarbakır'dan Muğla'ya memleketin her noktasında çocukların iyi eğitim alabileceği nice kreşler açılır" dedi.

        "BİRBİRLERİYLE EŞİTLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

        Yaptıkları kreşleri yan yana dizdiklerinde onlardan daha kaliteli bir iç dizayn ve yapıya sahip bir kreşin İstanbul'da bulunamayacağını öne süren İmamoğlu, her semtteki çocukları birbirleriyle eşitlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Kreşlere giden çocukların bir yıldaki gelişimlerini gördüğünde kendisinin dahi hayrete düştüğünü söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

        "TEMELİ OLUŞTURMAK TEMEL SORUMLULUĞUMUZDUR"

        "Bir yıl öncesi ve bir yıl sonrasındaki bilinç, kendine olan güven, bilgi, birikim, muhteşem. Bu bağlamda çocuklarımızın hep ileriye dönük, medeniyete dönük, çağdaşlığa dönük ve eşitliğe dönük, hoşgörüye dönük, birbirini sevdikleri, saydıkları bir toplum var etmeye dönük bir zemini, temeli oluşturmak temel sorumluluğumuzdur."

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, Sultangazi Cebeci Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'ni gezdi.

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        #Ekrem İmamoğlu
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