İBB'nin 2025 yılı bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İSKİ ve İETT dahil 564 milyar lira olarak açıkladığı İBB 2025 Mali yılı konsolide bütçesi görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantısının altıncı oturumu, Meclis 1'inci başkanvekili Nuri Aslan Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasından yapıldı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2025 mali yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun 2025 yılı için hedefledikleri projeler ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı. Grup Başkanvekillerinin konuşmalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSKİ ve İETT dahil 564 milyar lira olarak belirlenen 2025 mali yılı bütçesi meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. 2025 mali yılı bütçesi 206 kabul 47 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

REKLAM "KONSOLİDE BÜTÇEMİZİN 280 MİLYAR LİRALIK EN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YATIRIMLARA AYIRDIK" Bütçe görüşmelerinde meclis üyelerine sunum yaparak 2025 yılı için hedefledikleri proje ve yatırımlar hakkında bilgi veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "'Tam Yol İleri' şiarıyla oluşturduğumuz 2025-29 yılı Stratejik Planımız, afet ve acil durum yönetiminden ulaşım çözümlerine; sürdürülebilir çevre ve enerji yönetiminden kent ekonomisine yeni değerler eklemeye; sosyal yaşam olanaklarının geliştirilmesinden, sosyal ihtiyaçların eşit ve kapsayıcı bir şekilde karşılanmasına; İstanbul’u yaratıcı sınıflar için bir çekim merkezi yapmaktan olimpiyatları düzenleyen bir spor kenti olmaya; demokratik katılımdan kültürel ve doğal şehir mirasını korumaya kadar pek çok ihtiyaca cevap verebilecek adil, katılımcı ve yenilikçi yönetim anlayışı ile finansal sürdürülebilirliği temin eden bir bakış açısıyla hazırlandı. İSKİ ve İETT dahil, 2025 yılı konsolide bütçemiz, 564 milyar lira olacak. Konsolide bütçemizin 280 milyar liralık en büyük bölümünü yatırımlara ayırdık. Son 5 yılda olduğu gibi, 2025 yılında da bütçemizde ana kalemi yatırımlar oluşturuyor. Bizim asli önceliğimiz, bir yandan halkımızın acil beklentilerine cevap vermek, diğer yandan da on yıllarca ihmal edilmekten kangren olmuş alt yapı sorunlarına kalıcı çözümler sunmaktır. Bu anlayışla, 2025 yılı Yatırım ve Hizmet Programımızda 649 ayrı yatırım ve hizmet proje gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"YARGIÇLARIN ADALETİNE GÜVENİYORUZ" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkındaki sözlerine değinerek, kanunların açık olduğunu ve yargıya yönelik söylenen sözleri kabul etmediklerini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, "Biz yargıçların adaletine güveniyoruz. Bu devletin hukuk sistemine güveniyoruz. Bu noktada olayı politize ederek siyasi amaçlara kaydırmanın hiçbir karşılığı yok." ifadesini kullandı.

"ENGELLENİYORUZ' BAHANESİNE SIĞINMAYINIZ ARTIK" Belirlenen 2025 bütçe rakamlarına da değinen Zeynel Abisin Okul, "Bütçedeki 376 milyar liralık gelirin 334 milyarlık kısmı merkezi idareden geliyor. Büyükşehir'i yöneten bürokratlar, siyasiler; Ankara'ya, AK Parti iktidarına güveniyor. 'Buradan bana yüzde 90 bütçem geliyor' diyor. Rahat bir şekilde bütçesini yapıyor. Hayırlı olsun ama en azından 'Engelleniyoruz' bahanesine sığınmayınız artık. 5 yıldır bütçenizin yüzde 90'ı merkezi idareden geliyor" dedi.

REKLAM "İSKİ'NİN BORCU 2023'TE DÖVİZ CİNSİNDEN İSE 11 KAT ARTTI" İETT ve İSKİ bütçelerine de değinen Okul, "İETT'nin bütçesi konuşulurken otobüs yanıyor. 2019'da 140 bin 874 arıza gerçekleşmişken, 2022'de bu rakam 247 bine çıkmış" ifadelerini kullanırken Özel Halk Otobüsü sahiplerinin otobüs başına 1,2 milyon lira, toplamda ise 4 milyar lira hak edişinin verilmediğini hatırlatarak AK Parti döneminde ödemelerin 15 gün içerisinde yapıldığını söyledi. Okul, İSKİ'nin 2019'da 350 milyon lira olan borcunun 2023'te 16,8 milyar liraya çıktığını, Türk lirası cinsinden 48 kat, döviz cinsinden ise 11 kat arttığını belirtti.

"BU BÜTÇEYLE BU KENTE DEĞER KATACAĞIZ" 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “2025 için getirdiğimiz teklif; 415 milyar lira. Biz, bu bütçeyle bu kente değer katacağız. Bu kentin katma değerini artırıp daha çok üretim yapacağız, daha çok hizmet vereceğiz" dedi. Konuşmasında sosyal adalete vurgu yapan Şahan, “Halkımızın bizden beklediği güven, adalet, eşitlik düzenini, sosyal devleti kuracağız" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.