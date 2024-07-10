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        Haberler Gündem İBB'nin 10 ilçede taşınmaz satışına onay | SON DAKİKA HABERLERİ

        İBB'nin 10 ilçede taşınmaz satışına onay!

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazlar ile parsellerin satışına onay verdi. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:02
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        İBB'nin 10 ilçede taşınmaz satışına onay!
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        İBB Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Meclis'te, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.

        10 İLÇEDE TAŞINMAZ SATIŞI

        AA'da yer alan habere göre Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Tuzla, Fatih, Kartal, Pendik, Eyüpsultan, Ataşehir, Kağıthane, Eyüpsultan, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan çeşitli büyüklükteki taşınmazların satışına onay verdi.

        Bahçelievler, Kartal, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı parsellerin imar barışına göre satışı da Meclis'ten geçti. Meclis'te, Büyükçekmece'de yürütülen Kordonboyu Sahil Düzenleme Projesi otopark alanı da gündeme geldi.

        OY ÇOKLUĞUYLA TAHSİS KARARI

        Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu ortak raporuna göre, mülkiyeti İBB'de olan alanın, otopark ihtiyacının karşılanması için Büyükçekmece Belediyesine 5 yıl süre ile tahsis edilmesi talep edildi. Tahsis kararı Meclis'ten oy çokluğuyla geçti.

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