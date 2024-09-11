İBB Meclisinde Pendikte İETT otobüsünün çarptığı binayla ilgili soru önergesi verildi

İBB Meclisi eylül ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Partili Meclis Üyesi Yunus Emre Özbek, 7 Ağustosta Pendik'te İETT otobüsün karıştığı kaza sonucunda 6 vatandaşın yaralandığını söyledi.

Otobüsün kazada binaya çarpması sonucu 14 daire ile 3 dükkanın bulunduğu, 54 vatandaşın barındığı binanın taşıyıcı kolonunun kırıldığını anlatan Özbek, yapının Pendik Belediyesince "riskli yapı" ilan edildiğini ve yıkılmasına karar verildiğini kaydetti.

Riskli binanın içindeki eşyalarla İBB ekipleri tarafından yıkıldığını dile getiren Özbek, şöyle konuştu:

"Mağdur vatandaşlarımız, kaza tarihi olan 7 Ağustostan beri geçici olarak otelde konaklamaktadır. Vatandaşın kabulünde olan bir eşya teslimi, İBB tarafından şu gün itibarıyla yapılamamıştır. İBB ekiplerince yıkılan binanın yapımına dair somut, yazılı bir teklif, mağdur vatandaşlarımıza henüz sunulamamıştır."

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Binadan tahliye edilenlerin geçici olarak konakladığı otelde daha ne kadar kalacağını, otele İBB'nin ne kadar ödeme yaptığını soran Özbek, "Yapının yeniden inşasının uzun süreceği de dikkate alındığında İBB bütçesinden otele para aktarılması kamu bütçesine hakim olan ilkelerden verimlilik, gelir-gider denkliği ve tasarruf ilkeleri ile bağdaşmakta mıdır?" diye sordu.