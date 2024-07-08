İBB-KİPTAŞ kentsel dönüşüm projesi detayları açıklandı! Kira ve mali destek ne kadar olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni bir kentsel dönüşüm projesi üzerinde çalışıyor. Buna göre; riskli yapısını KİPTAŞ ile yenilemek isteyen vatandaşların yapım maliyetine yüzde 40 ile 65 arasında destek verilirken; yüksek riskli binada oturan vatandaşlara 7 ile 9 bin TL arasında değişen kira yardımı yapılacak. İşte, detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm kapsamında yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Riskli yapılarını KİPTAŞ ile yenilemek isteyen vatandaşlara gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65’i oranında destek sağlanacak. Bununla beraber, E sınıfına giren yüksek riskli binada oturan hak sahiplerine kira yardımı yapılacak. İşte, İBB ve KİPTAŞ kentsel dönüşüm projesi hakkında detaylar....
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İBB KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ NEDİR?
İBB, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir proje üzerinde çalışıyor. E Sınıfı, yani yüksek riskli olduğu tespit edilen yapılara kira yardımı yapılması ve ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması planlanıyor.
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Ayrıca İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek isteyen hak sahiplerine, gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65’i oranında destek sağlayacak. Ayrıca KİPTAŞ ile anlaşan hak sahiplerine yine KİPTAŞ evleri olmak üzere Bayrampaşa'da geçici kiralık konut tahsisi yapılacak.
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KİPTAŞ İLE DÖNÜŞEN RİSKLİ YAPILARA YÜZDE 40 İLE 65 ARASI DESTEK
Mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirliler ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlara yüzde 60, bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlara yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek sağlanacak. İlk etepta İstanbul yenileniyora başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar TL destek sağlanacak.
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EMEKLİLERE 9 BİN, DİĞER HAK SAHİPLERİNE 7 BİN TL KİRA DESTEĞİ
Yüksek risk grubuna dahil oldukların tespit edilen E sınıfı binaların tahliye, yıkım ve yenileme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla 6306 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı uygulama yönetmelikleri uyarınca; bu binalarda oturan emeklilere 9.000 TL, diğer hak sahiplerine 7.000 TL kira yardımı yapılacak. Acil dönüştürülmesi gereken 6.920 bina ve toplam 62.000 bağımsız birimdeki yaklaşık 80 bin kiracı için bu destek sağlanacak.
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7-9 BİN TL ARASINDA DEĞİŞEN KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?
İBB tarafından tespit edilen E sınıfı yüksek riskli binalarda oturan kiracılara kira desteği sağlanacak. Şartlar şu şekilde;
- İstanbul Yenileniyor kapsamında uzlaşmaya varılmış olması,
- Hak sahiplerinin kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üzerinde başka bir taşınmazın bulunmaması,
- İstanbul il sınırları dışında herhangi bir bağımsız bölümde hisseli tapu sahibi olanların ise yüzde 50 ve daha az hisse sahibi olması gerekiyor.
- Tarımsal vasıflı mülkiyetler, taşınmaz sahipliği olarak sayılmayacak.
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YÜZDE 40-65 ARASINDA DEĞİŞEN MALİ DESTEK ŞARTLARI NELERDİR?
İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek isteyen hak sahiplerine, gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65’i oranında destek sağlayacak. Şartları ise şöyle;
- Mali destek, İstanbul Yenileniyor Platformu tarafından hazırlanacak projeye esas fizibilitede, belirlenen daire kat brüt alan büyüklüğü için hesaplanan toplam borçlanma bedelinin 80 m2’ye kadar olan kısmı için sağlanacak.
- Her bir hak sahibi mali destekten bir defaya mahsus olmak üzere, bir adet konut nitelikli bağımsız bölüm için faydalanabilecek.
- Mali destekten faydalanan hak sahibinin hissesi, 5 yıl süre ile KİPTAŞ uhdesinde kalacak.
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YENİDEN YAPIM MALİYETLERİNE DESTEK SÜRECİ NASIL OLACAK?
Mali destek süreci 7 aşamalı gerçekleşecek:
1- Kiptaş’ın ön sözleşme yapması
2- Başvuruların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iletilmesi
3- Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hane içi gelir tespiti
4- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Mülkiyet tespitleri
5- Mali destekten faydalanacak hak sahiplerinin bilgilendirilmesi
6- Kiptaş’ın inşaat ilerleme seviyelerini İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğüne (İŞAT) ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirmesi
7- İŞAT onayından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce ödeme emirlerinin düzenlenmesi