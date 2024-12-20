İBB işaret dili eğitim programı başlatıyor: Programa başvurular bugün başladı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, temel seviyede Türk İşaret Dili (TİD) bilenler için 7 aylık bir eğitim programı başlatıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sertifika alacak katılımcıların en az ön lisans mezunu olması ve yapılacak mülakatı geçmesi gerekiyor. İşte, İBB işaret dili eğitim programı hakkında tüm detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işaret dili için 200 saat ve 7 ay sürecek bir eğitim programı başlattı. Eğitim sonunda MEB onaylı sertifika alacaklar katılımcılar, haftada iki gün olmak üzere üç saat eğitim görecek. Peki, işare dili eğitimi ne zaman başlıyor, nerede yapılacak ve başvuru tarihleri nedir? İşte, detaylar...
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İBB İŞARET DİLİ UZMANLARI YETİŞTİRECEK
İBB'nin başlattığı programda, temel seviyede Türk İşaret Dili (TİD) bilenler, 7 ay ve 200 saat süren eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacak.
Bu kapsamlı eğitim, katılımcıların Türk İşaret Dili (TİD) işaretlerini doğru bir şekilde öğrenmelerini, öğretme becerisi kazanmalarını ve gerektiğinde tercümanlık yapabilme yetkinliğine ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.
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İBB İŞARET DİLİ PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ
İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi için ön kayıt 20 Aralık’tan itibaren İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak. Başvuru için son gün tarihi belirtilmedi.
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İŞARET DİLİ EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi, 30 Aralık 2024 - 22 Temmuz 2024 tarihleri arasında Beyoğlu ÖZGEM’de yapılacak. Pazartesi ve Salı günleri saat 18.00-21.00 arasında düzenlenecek olan eğitim programı, 30 kişilik sınırlı kontenjan ile gerçekleşecek.
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KİMLER KATILABİLİR?
Programa katılmak isteyenlerden en az ön lisans mezunu olması şartı aranıyor. Ayrıca MEB onaylı Türk İşaret Dili (120 Saat) sertifikasına sahip olması ve yapılacak mülakatı başarıyla tamamlanması gerekiyor. Beyoğlu ÖZGEM’de gerçekleşecek İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi için ön kayıt İstanbul Senin uygulamasından yapılabilecek.
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