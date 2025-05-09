Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İBB ile ilgili manipülatif paylaşımlara soruşturma | Son dakika haberleri

        İBB ile ilgili manipülatif paylaşımlara soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yapılan manipülatif nitelikteki paylaşımın içeriğini oluşturanlar ve bunları yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 00:17 Güncelleme: 09.05.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB ile ilgili manipülatif paylaşımlara soruşturma
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir kısım sosyal medya platformlarında manipülatif nitelikte bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi.

        Söz konusu paylaşımların yanıltıcı vasıfta olduğu ve yargılamayı etkileme amacı taşıdığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Ayrıca yürütülen mali nitelikli soruşturma kapsamında bu aşamada paylaşımda belirtildiği gibi bir gizli tanık bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Habertürk Anasayfa