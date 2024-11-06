İBB 'Emekli Pazar Desteği' başvurularında son günler! İBB emekli pazar desteği başvuru ekranı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Emekli Pazar Desteği' kapsamında emekli vatandaşlara yıllık 10 bin TL pazar alışverişi desteği sağlayacak. Başvuru yapmak isteyen emeklilerin İstanbul'da ikamet etmesi, 60 yaş üstü olması ve hanede tek emekli maaşından başka bir gelir bulunmaması gibi koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Peki, İBB 'Emekli Pazar Desteği' başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, başvuru ekranı ve diğer detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yıllık 10 bin TL pazar desteği veriyor. 30 Ekim'de başlayan başvuru süreci tamamlanmak üzere. Pazar desteği almak isteyenler İBB'nin web sitesinden veya 'Alo 153' üzerinden başvuru yapabilir. İşte, İBB emekli pazar desteği hakkında tüm detaylar ve başvuru ekranı...
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İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI BİTMEK ÜZERE!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da emeklilerin pazar harcamalarına destek olmak için 'İBB Emeklilere Pazar Desteği'ni hayata geçirildi. Buna göre, dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.
5'er bin TL olarak iki taksit halinde ödenecek destek için başvurular 8 Kasım 2024 tarihinde bitiyor.
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İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Pazar Desteği’nden yararlanmak isteyen emekliler; İstanbul Senin uygulaması üzerinden, İBB Sosyal Yardım internet sitesi üzerinden ya da Alo 153 Destek Hattı üzerinden İBB Pazar Desteği başvurusu yapabilir.
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İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?
T.C. vatandaşı olunması,
60 yaş ve üstü emekli olunması,
İstanbul’da ikamet edilmesi,
Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması,
Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması,
Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması şartları aranıyor.