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        Haberler Gündem Güncel İBB'den "insan kaçakçılığı" haberlerine açıklama | Son dakika haberleri

        İBB'den "insan kaçakçılığı" haberlerine açıklama

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İBB aracı ile insan kaçakçılığı" haberlerine konu olan personelin iş akdinin feshedildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 22:03 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:03
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        İBB'den "insan kaçakçılığı" haberlerine açıklama
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        İBB'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun, kamu kaynak ve araçlarının amacı dışında kullanılmasına asla müsamaha göstermediği belirtildi.

        "Bahse konu olayda adı geçen 34 MTK 698 plakalı araç, İBB iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ envanterinde yer almaktadır." denilen açıklamada, aracı kullanan personel Mevlüt Demirbüken'in 2016'da yüklenici firma personeli olarak İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı, 2018'de de kadroya alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, "İlgili personelin 09.04.2025 tarihinde görev mahallinde bulunmadığı ilgili birimlerce tespit edilmiş, konuya ilişkin derhal tutanak düzenlenmiş ve aynı tarih itibarıyla disiplin süreci başlatılmıştır. İlgili personel hakkında yasal ve idari tüm süreçler başlatılmış olup, iş akdi feshedilmiştir." denildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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