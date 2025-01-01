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        Haberler Bilgi Gündem İBB'den emekli ve 65 yaş üstü kişilere 1 TL'ye tesis hizmeti! Kayıt nasıl yaptırılır, hangi tesislerde geçerli, şartları neler?

        İBB'den emekli ve 65 yaş üstü kişilere 1 TL'ye tesis hizmeti! Kayıt nasıl yaptırılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli ve 65 yaş üstü vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla İBB'ye ait tesislerde alınan hizmete karşılık olarak 1 TL alacak. Peki, hangi tesislerde geçerli olacak? İşte, tüm bilinmesi gereken detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 12:55 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:55
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli ve 65 yaş üstü vatandaşlardan belediyeye ait spor tesislerini kullanmasına karşın 1 TL alacak. Hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla yapılan uygulama İBB bünyesindeki 71 tesiste geçerli olacak. Peki, nasıl kayıt yaptırılır ve hangi tesisler var? İşte, detaylar...

        • 2

          EMEKLİLER VE 65 YAŞ ÜZERİ İSTANBULLULAR HİZMETTEN YARARLANABİLECEK

          Spor İstanbul tesislerinde, emekliler ve 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 06:30-15:30 saatleri arasında yalnızca 1 TL ücret ödeyerek yüzme ve fitness hizmetlerinden yararlanabilecek.

          Bu kapsamda yüzme için 12 kontörlük paket 12 TL’ye, fitness içinse 18 kontörlük paket 18 TL’ye satın alınabilecek.

        • 3

          NASIL KAYIT YAPTIRILIR?

          - Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden barkodlu emeklilik belgesi alarak https://online.spor.istanbul web adresinden üyelik oluşturabilecek.

          - 60 yaş üstü bireyler ise doğrudan tesislere giderek başvuru yapabilecek.

          - Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra ek bir belge getirilmesine gerek kalmayacak.

        • 4

          1 TL'YE YÜZME VE FİTNESS HİZMETİ VEREN İBB TESİSLERİ

          Fıtness Hizmeti Sunan İbb Tesisleri

          75. Yıl Yüzme Havuzu

          Arnavutköy (Boğazköy) Spor Tesisi

          Avcılar Spor Kompleksi

          Bahçelievler Spor Kompleksi

          Bayrampaşa Spor Kompleksi

          Beylikdüzü Beykent Spor Eğitim Merkezi

          Beyoğlu Spor Tesisi

          Büyükçekmece Mimaroba Spor Eğitim Merkezi

          Cemal Kamacı Spor Kompleksi

          Çekmeköy Spor Kompleksi

          Fatih Spor Kompleksi

          Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi

          Güngören Spor Eğitim Merkezi

          Hakkı Başar Spor Kompleksi

          Haldun Alagaş Spor Kompleksi

          Haliç Su Sporları Merkezi

          Halkalı Yüzme Havuzu

          Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

          Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

          Kartal Atalar Spor Eğitim Merkezi

          Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi

          Kartal Yakacık Spor Eğitim Merkezi

          Maltepe Sahil Spor Tesisi

          Mehdi Sancak Spor Tesisi

          Metin Oktay Spor Tesisi

          Otogar Spor Eğitim Merkezi

          Pendik Çamlık Spor Tesisi

          Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

          Sefaköy Yüzme Havuzu

          Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi

          Silivrikapı Buz Pisti Ve Spor Tesisi

        • 5

          Sultanbeyli 100, Yıl Spor Kompleksi

          Sultanbeyli Mehmet Akif Spor Eğitim Merkezi

          Şile Spor Kompleksi

          Taha Akgül Spor Kompleksi

          Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

          Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

          Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu

          Yeşilpınar Yüzme Havuzu

          Yüzme Hizmeti Sunan İbb Tesisleri

          75. Yıl Yüzme Havuzu

          Arnavutköy (Boğazköy) Spor Tesisi

          Avcılar Spor Kompleksi

          Bahçelievler Spor Kompleksi

          Bayrampaşa Spor Kompleksi

          Beykoz Spor Tesisi

          Beyoğlu Yüzme Havuzu

          Cemal Kamacı Spor Kompleksi

          Çekmeköy Spor Kompleksi

          Esenler Spor Kompleksi

          Fatih Spor Kompleksi

          Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi

          Halkalı Yüzme Havuzu

          Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

          Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

          Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi

          Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

          Sefaköy Yüzme Havuzu

          Şile Spor Kompleksi

          Taha Akgül Spor Kompleksi

          Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

          Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu

          Yenidoğan Yüzme Havuzu

          Yeşilpınar Yüzme Havuzu

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