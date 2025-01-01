İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli ve 65 yaş üstü vatandaşlardan belediyeye ait spor tesislerini kullanmasına karşın 1 TL alacak. Hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla yapılan uygulama İBB bünyesindeki 71 tesiste geçerli olacak. Peki, nasıl kayıt yaptırılır ve hangi tesisler var? İşte, detaylar...