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        Haberler Gündem İstanbul İBB'den açıklama: Dikkatle takip ediyoruz | Son dakika haberleri

        İBB'den açıklama: Dikkatle takip ediyoruz

        İBB'den yapılan açıklamada, "Bugün, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü bir sürece tanıklık etmekteyiz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:28
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        İBB'den açıklama
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır" denildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonlar sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

        Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Bugün, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü bir sürece tanıklık etmekteyiz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

        Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır.

        Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

        Her şeyin en kısa sürede daha güzel olacağına olan inancımızla, saygılarımızı sunarız."

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