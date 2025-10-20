İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 100 bin üniversite öğrencisine yönelik olarak yürüttüğü “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” programında başvuru tarihleri uzatıldı. Normal şartlarda 17 Ekim’de sona ermesi planlanan başvuru süreci, Kasım ayına kadar devam edecek. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır, kimler bu destekten yararlanabilir? İşte başvuru süreci, gerekli belgeler ve öğrencilerin en çok sorduğu sorularla ilgili ayrıntılar…