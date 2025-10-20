Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İBB burs başvuruları sürüyor! 2025-2026 İBB burs miktarı ne kadar, başvuru nasıl ve nereye yapılır?

        İBB burs başvuruları sürüyor! 2025-2026 İBB burs miktarı ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Genç Üniversiteli Burs Programı için başvuru süresi uzatıldı. Burs kapsamında 100 bin öğrenciye 20 bin TL burs verilecek. Başvurusunu henüz tamamlamayan öğrenciler, 'İstanbul Senin' mobil uygulaması üzerinden ya da 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' internet adresi aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 2025 yılı İBB burs başvurularına ilişkin güncel detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 20.10.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 100 bin üniversite öğrencisine yönelik olarak yürüttüğü “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” programında başvuru tarihleri uzatıldı. Normal şartlarda 17 Ekim’de sona ermesi planlanan başvuru süreci, Kasım ayına kadar devam edecek. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır, kimler bu destekten yararlanabilir? İşte başvuru süreci, gerekli belgeler ve öğrencilerin en çok sorduğu sorularla ilgili ayrıntılar…

        • 2

          2025 İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

          Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı. Normal şartlarda 17 Ekim 2025 Cuma günü bitmesi gereken başvuru tarihi uzatıldı.

          Buna göre; İBB burs başvuru tarihleri 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.

        • 3

          İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?

          2024 yılında İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL değerinde burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi.

        • 4

          İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI

          - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          - Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

          - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak

          - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

          - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak

          - Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

          - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        • 5

          KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

          - Açık öğretimde okuyan öğrenciler

          - Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

          - Ücretli değişim programında bulunanlar

          - Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

        • 6

          İSTENİLEN EVRAKLAR

          - Sabıka kaydı almadığına dair belge,

          - Öğrenci belgesi,

          - Transkript belgesi,

          - Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi,

          - Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),

          - Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,

          - Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,

          - Yurtta veya kirada kaldığına dair belge,

          - Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa