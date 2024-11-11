İBB burs başvuru sonuçları: 15 bin TL İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul'daki üniversitelerde okuyan 100 bin öğrenciye Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında burs desteği sağlayan İBB burs başvuru sonuçları sorgulanıyor. Başvuruların ardından gözler İBB burs sonuçlarına çevrildi. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 15 bin TL İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 100 bin üniversite öğrencisine sağlayacağı 15 bin TL eğitim bursu için başvurular tamamlandı. Peki 15 bin TL İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
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İBB BURS (EĞİTİM DESTEĞİ) BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.
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