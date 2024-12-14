İBB acil durumlar için İHA alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), afet anında lojistik destek sağlamak, enkaz altında canlı aramak gibi kritik konularda hizmet verecek yüksek kapasiteli insansız hava aracı (İHA) satın alacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl bir tane İHA alan belediye, daha gelişmiş ve kapasitesi daha yüksek yeni bir İHA alımını, 2025 yatırım programına koydu. Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'ne (AKOM) alınacak olan yeni İHA için 35 milyon TL'lik kaynak ayrıldı. Geçen yıl alınan İHA'nın 14 kilogram yük taşıma kapasiteli olduğu, yeni alınacak olanın ise 25 kilo yük taşıma kapasitesi olacağı öğrenildi.

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre İHA, afet sonrası ve acil durumlarda çok yönlü bir platform olarak görev yapacak. Yetkililere göre İHA, termal ve yüksek çözünürlüklü kameralarıyla enkaz altında canlı arama çalışmalarında kritik bir rol üstlenecek.

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Afet sonrası hasar tespit çalışmalarında, yüksek irtifadan elde edilen görüntüler ile hızlı ve etkin bir şekilde hasar analizi yapılabileceğini belirten yetkililer şu bilgileri verdi: