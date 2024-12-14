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        Haberler Gündem İstanbul İBB acil durumlar için İHA alacak | Son dakika haberleri

        İBB acil durumlar için yüksek kapasiteli İHA satın alacak

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), afet anında lojistik destek sağlamak, enkaz altında canlı aramak gibi kritik konularda hizmet verecek yüksek kapasiteli İHA satın alacak. İBB, 2025 yılı yatırım programında İHA alımı için 35 milyon TL'lik kaynak ayırdığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 13:21 Güncelleme: 14.12.2024 - 13:21
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        İBB acil durumlar için İHA alacak
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), afet anında lojistik destek sağlamak, enkaz altında canlı aramak gibi kritik konularda hizmet verecek yüksek kapasiteli insansız hava aracı (İHA) satın alacak.

        İBB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl bir tane İHA alan belediye, daha gelişmiş ve kapasitesi daha yüksek yeni bir İHA alımını, 2025 yatırım programına koydu. Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'ne (AKOM) alınacak olan yeni İHA için 35 milyon TL'lik kaynak ayrıldı. Geçen yıl alınan İHA'nın 14 kilogram yük taşıma kapasiteli olduğu, yeni alınacak olanın ise 25 kilo yük taşıma kapasitesi olacağı öğrenildi.

        İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre İHA, afet sonrası ve acil durumlarda çok yönlü bir platform olarak görev yapacak. Yetkililere göre İHA, termal ve yüksek çözünürlüklü kameralarıyla enkaz altında canlı arama çalışmalarında kritik bir rol üstlenecek.

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        Afet sonrası hasar tespit çalışmalarında, yüksek irtifadan elde edilen görüntüler ile hızlı ve etkin bir şekilde hasar analizi yapılabileceğini belirten yetkililer şu bilgileri verdi:

        “İHA, afet anında lojistik destek sağlama, bilgi paylaşımı ve koordinasyon gibi kritik görevlerde kullanılır. Ayrıca, arama kurtarma ekipmanlarını afet bölgesine hızlı bir şekilde taşır. Zor erişilen alanlarda acil durum ekiplerine destek sağlama ve malzemeleri ulaştırma yeteneğine sahiptir. Yeni alınacak olan İHA öncekine göre daha büyük ve daha kabiliyetli olacak. 25 kilogram yük taşıyabilecek. Daha uzun süre havada kalabilecek. İniş kalkış koşulları daha kolay olacak.”

        Ulaşılması zor bölgelerde İHA'nın ekipleri destekleyeceğinin, bu bölgelere kritik malzemeleri ulaştıracağının, termal ve gece görüş özellikleri sayesinde yüksek irtifada bile net görün sağlayacağının altını çizen yetkililer, İHA sisteminden gelen görüntü ve bilgilerin, İtfaiye Bilgi Sistemi ve Afet Yönetim Bilgi Sistemiyle (AKOMAYS) entegre çalışacağını belirtti.

        Uygun bir alana hangar yapıldıktan sonra kullanılmaya başlanacak İHA'ları kullanacak pilotlara ise eğitim veriliyor.

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