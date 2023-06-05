AA

Dünya havacılık sektörünün liderleri ve bütün paydaşlarını bir araya getiren IATA 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi, İstanbul'da devam ediyor.

Genel kurulda, bir yıllık IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı süresini başarıyla tamamlayan Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, görevini RwandAir CEO'su Makolo'ya bıraktı.

Görevi devralan Makolo, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenecek ilk kadın oldu. Makolo, görevi bir yıl boyunca sürdürecek. Mehmet T. Nane ise bir yıl daha IATA İcra Kurulu'nda yer almaya devam edecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nane, havacılık sektörünün oldukça zorlu bir döneminde, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli bir sorumluluğu üstlenmenin ve IATA'nın ilk Türk başkanı olmanın kendisi için büyük bir gurur ve ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

Nane, "Başta IATA Genel Müdürü Willie Walsh olmak üzere tüm IATA ekibine en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi ise bambaşka bir gururu yaşıyorum; çünkü görevi benden devralan RwandAir CEO'su Yvonne Manzi Makolo, IATA'nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı olacak. Kendisine global havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimini destekleyecek çalışmalarında sonsuz başarılar diliyorum." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO