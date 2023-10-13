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        Haberler Gündem Eğitim Tarih I. Abdülhamid Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: I. Abdülhamid Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

        I. Abdülhamid dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: I. Abdülhamid dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları

        Osmanlı Devleti'nin yirmi yedinci padişahı olan I. Abdülhamid, III. Mustafa'nın vefat etmesi üzerine 1774 yılında tahta çıkmış ve 1789 yılına kadar hüküm sürmüştür. Islahat çalışmalarının devam ettiği bir dönem olarak da bilinen I. Abdülhamid dönemi, aynı zamanda Ruslar ile 1768 yılında başlayan savaşın sona erdiği dönem olarak da dikkat çekmektedir. Mimari açıdan bakıldığında da çok önemli eserlerin meydana getirildiği bir dönem olarak öne çıkan I. Abdülhamid dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? I. Abdülhamid dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları hangileridir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 01:05 Güncelleme: 13.10.2023 - 01:05
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        I. Abdülhamid dönemi gelişmeleri
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        I. Abdülhamid dönemi, İstanbul’da gerçekleşen üç büyük yangın ile de bilinmektedir. Bu yangınlar nedeniyle İstanbul’un yeniden imar edilmek zorunda kalındığı I. Abdülhamid dönemi yenilikleri ve savaşları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

        I. Abdülhamid Dönemi Genel Özellikleri

        1774 yılında I. Abdülhamid’in tahta çıktığı dönemde 1768 yılında başlayan Osmanlı – Rus Savaşı halen daha sürmekteydi. 6 senedir sürmekte olan bu savaşı neticelendirmek isteyen I. Abdülhamid, bu sebeple Eflak ile Boğdan üzerine harekete geçmiş ancak başarılı olamamıştır. Osmanlı Devleti’nin mağlubiyeti ile sonuçlanan bu savaş sonunda ise iki taraf arasında 1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmıştır.

        Dönemin bir diğer önemli olayı ise 1774 ile 1779 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı – İran Savaşı’dır. Savaş sırasında Basra bir süreliğe İran’ın eline geçmiş ve ancak 1779 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından tekrar alınabilmiştir.

        Osmanlı Devleti’nde bir süredir sürmekte olan ıslahat hareketleri de I. Abdülhamid döneminde devam etmiştir. Bu dönemde özellikle Fransa’dan getirilen uzmanlar ile orduda bir yenileşme hareketi başlamış ve devletin kötü gidişatı durdurulmak istenmiştir.

        I. Abdülhamid Dönemi Önemli Olayları

        1774 ile 1789 yılları arasında süren I. Abdülhamid dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları şu şekildedir:

        1768 yılında başlayan savaş, I. Abdülhamid’in saltanatının ilk yıllarında sona ermiş ve 1774 yılında taraflar arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmıştır.

        1774 yılında başlayan Osmanlı – İran Savaşı, 1779 yılında sona ermiş ve taraflar, savaş öncesi sınırlarına çekilmişlerdir.

        1779 yılında Rusya ile Aynalıkavak Antlaşması imzalanmıştır.

        1771 yılında Rusya tarafından işgal edilen Kırım, 1783’de Rusya’nın bir eyaleti haline gelmiştir.

        İkisi 1780, bir tanesi ise 1782 olmak üzere İstanbul’da üç büyük yangın gerçekleşmiştir.

        1787 ile 1791 yılları arasında Osmanlı - Avusturya; 1787 ile 1792 yılları arasında Osmanlı – Rus Savaşları yaşanmıştır.

        Genç Osman dönemi gelişmeleri
        Genç Osman dönemi gelişmeleri

        I. Abdülhamid Dönemi Savaşları

        1768 – 1774 Osmanlı – Rus Savaşı

        6 yıldır sürmekte olan bu savaş I. Abdülhamid’in saltanatının ilk yılında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile sona ermiştir. 1774 yılında imzalanan bu antlaşmaya göre Rusya, Karadeniz’de ticaret yapma, donanma bulundurma hakkına sahip olmuş, Osmanlı Devleti’nin ise Rusya’ya savaş tazminatı ödemesi kararlaştırılmıştır.

        1774 – 1779 Osmanlı – İran Savaşı

        5 yıl süren bu savaş neticesinde taraflar savaş öncesi sınırlarına çekilmişlerdir.

        1787 – 1791 Osmanlı – Avusturya Savaşı

        Avusturya’nın Osmanlı Devleti üzerine saldırması ile başlamış olan bir savaştır.

        1787 – 1792 Osmanlı – Rus Savaşı

        Kırım’ı geri almak isteyen Osmanlı Devleti’nin başlattığı bir savaştır. Sultan 1. Abdülhamid savaş devam ederken 1789 yılında hayatını kaybetmiştir.

        I. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri

        Subay yetiştirmek için İstihkam Okulu açılmıştır.

        Ulufe alım satımı yasaklanmış; cülus bahşişi geleneği kaldırılmıştır.

        Osmanlı tarihinde ilk kez Yeniçeri sayımı yapılmıştır. Bu sayede haksız maaş alanların maaşları kesilmiştir.

        Humbaracı ve lağımcı ocakları ıslah edilmiştir.

        Avrupa’dan gelen uzmanların, ülkede kalabilmeleri için Müslüman olma şartları kaldırılmıştır.

        Tımar sisteminde düzenlemeler yapılmıştır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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