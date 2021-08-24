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Hz. Musa'nın yaşadığı rivayet edilen Soğmatar Antik Kenti ilgi görüyor

Peygamberler Şehri olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da Hazreti Musa'nın yaşadığı rivayet edilen, tarihi kuyuları, kaya mezarları ve kabartmalarıyla dikkati çeken Soğmatar Antik Kenti, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

24.08.2021 - 12:29 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Şanlıurfa merkezine 80 kilometre mesafedeki Eyyübiye ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde yer alan Soğmatar Antik Kenti, firavundan kaçan Hazreti Musa'nın yaşadığı yer olarak kabul ediliyor. AA'nın haberine göre Halk arasında Musa Peygamber'in, kayınpederi Şuayip Peygamber ile bu bölgede buluştuğu anlatılıyor.

     

     

  • Köyün ortasında yer alan Kalkolitik döneme kadar tarihlenen ve kutsal olarak nitelendirilen höyük, Soğmatar'ın milattan önceki dönemlerde kurulduğunu ve tepedeki duvar ile burç kalıntıları, höyüğün uzun yıllar kale olarak kullanıldığını ortaya koyuyor. Yüzlerce tarihi kuyu, kaya mezarı ve kabartmanın bulunduğu antik kent, ay ve güneş tanrılarına ait tapınaklarıyla da dikkati çekiyor.

     

     

  • "AYRI AYRI TAPINAKLAR BULUNUYOR"

    Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, kentteki en önemli tarihi mekanların başında Soğmatar Antik Kenti'nin geldiğini söyledi. Bölgede oldukça ilginç yapıların bulunduğunu vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:

     

     

  • "Kentimizde şu an en çok ilgi çeken ve gizemli olan tarihi yerlerin başında Soğmatar geliyor. Soğmatar'da hem yıldızlar hem gezegenler için yapıldığı değerlendirilen ayrı ayrı tapınaklar bulunuyor. Özellikle güneş ve ay tanrısı için yapıldığına inanılan kabartma ve heykeller var.

  • Yine çok sayıda mağara var. Burada Museviler için büyük önem taşıyan Hz. Musa kuyusu var. Soğmatar birçok ilgi görüyor. Özellikle astrologlar için bu antik kent ilgi odağı olup dikkat çekici bir tarihi mekan olarak öne çıkıyor. Sırf Soğmatar için bölgeye gelen turist kafileleri var.

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