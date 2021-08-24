"Birkaç yıl önce 5 bin yıllık bir oyuncak bu bölgede bulundu. Özellikle burada Sin mabedinin ortaya çıkarılması için özel bir çalışma var. Soğmatar bölgesinde bizim bir turizm destinasyonu geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah ilerleyen süreçte bölgeyi bütün olarak ele alıp altyapıyı geliştireceğiz. Karahantepe Ören Yeri'nin de ortaya çıkmasıyla önümüzdeki süreçte antik kentimiz hak ettiği değeri almayı başaracaktır. Özellikle yabancıların Soğmatara ciddi bir ilgisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada Süryanice yazıların olduğu, tanrılara tapınmak için kutsal tepelerde yazıtlar var. Onları korumamız gerekiyor. Soğmatar da yapılacak çok işimiz ve çok ciddi potansiyelimiz var."