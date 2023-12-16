Huzursuzluğa iyi gelecek tavsiyeler

“HER BİREY FARKLI YOLLAR DENEYEBİLİR"

Hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde huzursuzluk hissine kapıldığını söyleyen Uzm. Dr. Günaydın, “Her bireyin huzursuzlukla başa çıkma mekanizması farklıdır. Bazıları için bu durum spor yapmak, meditasyon yapmak gibi aktivitelerle aşılabilirken, diğerleri için profesyonel destek almak daha etkili olabilir. Huzursuzluk hissi sürekli devam ediyorsa ve yaşam kalitesini olumsuz etkiliyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemli bir adım olabilir” ifadelerine yer verdi.