        Haberler Gündem Güvenlik "Huzur İstanbul"da 873 kişiye gözaltı

        "Huzur İstanbul" uygulamasında 873 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da yapılan "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 413 şüphelinin de aralarında olduğu 873 kişi gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde ise toplamda 656 bin 117 lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 10:42 Güncelleme: 18.09.2025 - 10:43
        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda dün yapılan "Huzur İstanbul" uygulamasında, iki aşamadan oluştu. İlk aşamada, 20.00-22.00 saatlerinde 212 noktada 1353 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. Uygulamaya, bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

        İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1251 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Uygulama kapsamında, 354 bin 510 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 413 şüphelinin de bulunduğu 873 kişi gözaltına alındı.

        Denetimde, 17 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 184 fişek, 2621 gram uyuşturucu madde, 13 sentetik ecza ve uyuşturucudan sağlandığı değerlendirilen 65 bin 767 lira ele geçirildi. Ekipler, 240 umuma açık iş yerini denetledi. 20 yabancı uyruklu hakkında da işlem yapıldı. Denetimde, 16 kişi ve bir iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

        Trafik denetimlerinde ise 56 bin 554 araç ve 3270 motosiklet kontrol edildi. 2327 araç ve motosiklet ile 13 sürücüye işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Toplamda 656 bin 117 lira trafik cezası kesildi.

        #huzur istanbul uygulaması
        #Son dakika haberler
