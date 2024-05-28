Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalma mücadelesi verdi. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor'dan elenen isim oldu. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 28 Mayıs 2024 Survivor All eleme potasında kimler var?" İşte 28 Mayıs Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...