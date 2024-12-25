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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetlisi, müftülükte ateş açtı! | Son dakika haberleri

        Husumetlisi, müftülükte ateş açtı!

        İzmir'de müftülükte yazı işleri müdürü olan Selman Başer, çalıştığı kurumda husumetlisi tarafından öldürüldü. Saldırının ardından kaçan şüpheli kısa süre sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:43
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        Husumetlisi, müftülükte ateş açtı!
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        İzmir'in Beydağ ilçesinde Selman Başer (38), yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı Müftülükte husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Beydağ Müftülüğü binasında meydana geldi. Muğla'da yaşayan ve yaklaşık 2 ay önce Beydağ Müftülüğü’nde göreve başlayan Selman Başer, binaya gelen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        SALDIRGAN YAKALANDI

        Muğla'dan geldiği öğrenilen şüphelinin aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle husumet bulunan Başer’e 11 el ateş ettiği öğrenildi. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Selman Başer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırının ardından kaçan S.D. adlı şüpheli kısa süre sonra yakaladı.

        Selman Başer’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #haberler
        #İzmir
        #Son dakika haberler
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