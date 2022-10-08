Husumetlileri ile karşılaştı! Sokakta infaz!

DHA

Şanlıurfa'da olay, dün akşam Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. Viranşehir Devlet Hastanesi yazı işleri personeli olan Siraç Bahçeci (33), iddiaya göre, aralarında husumet bulunan grup ile sokakta karşılaştı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURDULAR DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Bahçeci, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ile başından vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde bulunan Bahçeci'yi hastaneye kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Acil serviste tedaviye alınan Bahçeci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.