        Husumetli ailelerin duruşma sonrası silahlı kavgası: 4 yaralı

        Husumetli ailelerin duruşma sonrası silahlı kavgası: 4 yaralı

        Ağrı'da aralarında husumet bulunan iki aile adliyede görülen duruşmanın ardından kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 19:06 Güncelleme: 02.10.2025 - 19:07
        Duruşma sonrası silahlı kavga: 4 yaralı
        Olay, saat 14.30 sıralarında Ağrı Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi.

        Aralarında husumet bulunan ve Murathan köyünde oturan iki aile, Adalet Sarayı'ndaki dava çıkışı karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        Karşılıklı açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

        Çevrede panik ve korkuya neden olan silahlı kavgaya, Adalet Sarayı'nda görevli polisler hemen müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

