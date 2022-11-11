Husumetli 2 aileyi barıştırmak istediler! İkisi de öldü!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Aligör Caddesi'nde, 7 Kasım'da seyyar satıcılık yapan K.Ş.'nin (16) kullandığı at arabası ile İbrahim Altay yönetimindeki otomobil çarpıştı.
BARIŞ İÇİN BULUŞTULAR KAVGA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı, K.Ş. otomobildeki kişilerce dövüldü. K.Ş.'nin durumu yakınlarına anlatması ile Şimşek ve Altay aileleri, kazadan bir gün sonra Demokrasi Caddesi'nde buluştu. Burada, barış için bir araya gelen taraflar arasında yeniden kavga çıktı.
İKİ KURŞUN ONLARA İSABET ETTİ
Bu sırada kimin ateşlediğinin bilinmediği tabancadan çıkan kurşunlar, İbrahim Altay'a, barıştırmak için aracılık yapan hastane bilgi işlem personeli Mehmet Kayhan'a (25) ve kuzeni fizyoterapist Cihan Kayhan'a (32) isabet etti.
KUZENLER HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 kuzen, hayatını kaybetti. İbrahim Altay'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ
Mehmet ile Cihan Kayhan'ın cenazeleri Suruç'ta toprağa verilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
AK PARTİ'Lİ VEKİLDEN PAYLAŞIM
Olayın ardından AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da sosyal medya hesabından, "Ezelden ebede dost ve akraba olduğumuz Kayhan ailesinden iki genç kardeşimiz Mehmet ve Cihan kardeşlerimizin yaşanan üzücü, yıkıcı ve kırıcı olaydan dolayı aramızdan ayrılışları bizleri derinden yaralamıştır. Her iki gencimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" paylaşımı yaptı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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