Hüsnü Şenlendirici sanat hayatı ile olduğu kadar özel yaşamı ile de gündemde sıkça yer almış bir isimdir. Son olarak İbo Show'a konuk olan Hüsnü Şenlendirici 44 yaşındadır. Hüsnü Şenlendirici Türkiye'nin en ünlü klarnetçilerinden biridir.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hüsnü Şenlendirici, 12 Temmuz 1976'da Bergama, İzmir'de doğmuştur. Roman asıllıdır. Hüsnü Şenlendirici, müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlar. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkar. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girmiş ve 4 yıl sonra okuldan ayrılır.

Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz'in o yıllardaki “Magnetic Band” grubu ile çalmaya başlayan Şenlendirici, grupla birlikte yüzlerce festivalde Türkiye’yi temsil eder. O sırada, “Embrio” grubunun albüm kaydında çalar ve birlikte turneye çıkarlar. Aynı zamanda, babası Ergun Şenlendirici'nin 6 kişilik grubu Laço ile yurt dışında birçok önemli festivallere de katılan Şenlendirici, profesyonel müzik yaşamına böyle devam eder.

Başta Türk Müziğinin çeşitli dallarındaki sanatçılar olmak üzere, Türk Pop ve cazının önemli sanatçılarına sahne ve albüm kayıtlarında eşlik eder. Bunlardan bazıları Özdemir Erdoğan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kibariye, Fatih Kısaparmak, Zara, Kubat, Kayahan, Seda Sayan, Emel Sayın, Adnan Şenses, Zerrin Özer, Cengiz Kurtoğlu, Candan Erçetin, Fatih Erkoç, Serdar Ortaç, Athena, İzel, Ayna, Hande Yener, Hasan Cihat Örter, İlhan Erşahin, Mercan Dede...

1996 yılında, askerdeyken Pozitif'ten gelen teklif sonrası New York'lu acid jazz, funk topluluğu Brooklyn Funk Essentials ile ortak bir albüm ve konser yapmak amacıyla Türk Müziğine özgü enstrümanlardan oluşan 13 kişilik bugünün ünlü Laço Tayfa’sını kurar. Brooklyn Funk Essentials ve Laço Tayfa ortaklığından doğan “In the Buzbag” albümünün gördüğü ilgi sonucu Laço Tayfa şimdiki 8 kişilik halini alır. 2000 yılında ise ilk solo albümü “Bergama Gaydası”nı Doublemoon etiketiyle çıkar. “Bergama Gaydası”, Türkiye ’den sonra etnik müzik plak şirketlerinden biri sayılan Traditional Crossroads tarafından tüm dünyada dağıtılır. Ardından yurt içi ve yurt dışı konserleri gelir.

Şenlendirici, ayrıca Türk Müziğini yurt dışında tanıtmak ve daha geniş kitlelere sevdirmek amacıyla beş kişilik 'Hüsnü Şenlendirici ve Saz Arkadaşları' adıyla bir grup daha kurar. Her iki grubuyla yurt içi ve yurt dışında konserler verir; başta Turizm Bakanlığı'nın teklifiyle EXPO 2001-Hannover-Almanya’da, Mayfest festivali çerçevesinde, Mayıs 2002’de ABD New York Central Park’ta ve 35 kişiyi bir araya getirerek oluşturduğu Laço Tayfa ve Big Band ile Temmuz 2002’de, 9. Uluslararası İstanbul Caz Festivali konserleri gibi.

Laço Tayfa grubundan bağımsız olarak da çalışmalar yürüten Hüsnü Şenlendirici, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla 2002 yılında gerçekleşen 'Anadolu Güneşi' projesi kapsamında Lütfi Kırdar Salonu’nda Kubat ve Belkıs Akkale'ye Senfoni Orkestrası’na eşlik eder. Ayrıca Aya İrini'de Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile ve Adana Senfoni Orkestrası ile solist olarak konserler verir. Şenlendirici ayrıca çeşitli TV dizi, film ve reklam müziklerine de imzasını atar.

Hüsnü Şenlendirici müzikal yolculuğuna grubu Laço Tayfa ile yaptığı “Hicaz Dolap” albümü ile devam eder. Şenlendirici’nin iki bestesinin de yer aldığı albüm Doublemoon etiketiyle 2002’de piyasaya çıkar. Albümün ardından grup “Hicaz Dolap” başlığı altında 11 şehirlik bir Türkiye turnesi gerçekleştirir.

2003 yazında Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde ünlü Yunan klarnet ustası Vassilis Saleas ile verdiği konser Hüsnü Şenlendirici ve Laço Tayfa’nın müzik kariyerinde önemli bir yer tutar.

2005 sezonunda TRT 2’de yayınlanan “Dünyanın Türküsü” isimli programın sunuculuğunu üstlenerek TV dünyasına giren Hüsnü Şenlendirici 2 Eylül 2005 tarihinde Hüsn-ü Klarnet isimli ilk solo albümünü çıkarır. Sponsoru Fasıl ile 8 şehirlik Türkiye turnesinde, Özcan Deniz ile beraber Harbiye Açıkhava Tiyatosu’nda verdiği konser, Sertab Erener ile Bursa Festivali’nde verdiği konserlerle on binlerce kişiye müziğini duyurur. ATV’de Ferhat Göçer ile beraber sunduğu “Sarı-Sıcak” programını yapar.

2006 yazında Hüsnü Şenlendirici’nin yolu tekrar Brooklyn Funk Essentials ile buluşur. Babylon Alaçatı’da, Efes One Love Festival’de ve Bodrum Turkcell Antik Tiyatro’da binlerce kişiye seslenir. 2007’de sazlarında usta İsmail Tunçbilek (bağlama) ve Aytaç Doğan (kanun) ile Taksim Trio albümünü kaydeder. Bu proje ile Stockholm, Amsterdam, Gent’te önemli konser salonlarında konserler verir. Ancak 2007’de kurulan Taksim Trio grubu 2009’da dağılır.

2010'un Şubat ayında Hindistan’da dünyaca ünlü müzisyen Zakir Hüseyin ile verdiği konserden sonra, Amerika'ya giderek, Çingene müziğinin Amerika’daki öncü gruplarından New York Gipsy All Stars ile ABD turnesine çıkar. New York, Boston, Washington, DC, Chicago, San Francisco ve Seattle kentlerinde konserler verir. Bu turne sırasında, Boston’da dünyanın en önde gelen müzik okulu Berklee’de bir hafta boyunca, Türk Müziği ve Makamları üzerine seminer ve ders verir.

2011 Nisan ayında Türkiye’ye gelen New York Gipsy All Stars ile İstanbul Babylon’da ve İzmir Arena’da konserler verir. 2011 yılında eski müzik şirketi Doublemoon Records’dan ayrılarak Sony Müzik bünyesine katılmıştır.

27 Ekim 2011'de Sony Müzik etiketiyle 15 parçadan oluşan Hüsn-ü Hicaz albümünü çıkarmıştır. Albüm Fotoğraflarını ve görsel tasarımı Mehmet Turgut yapmış, albümün yönetmenliğini Hüsnü Şenlendirici ve Emrah Günaydın üstlenmiştir. Albümün ses mühendisliği ise Kaan Kurmuş imzası taşımaktadır ve Böyle Ayrılık Olmaz remix versiyon yine Kaan Kurmuş aranjesidir.

2009 yılında dağılan Taksim Trio 4 Nisan 2012 de Garajistanbul'da verdikleri konser ile yeniden müzikal çalışmalara başlayacaklarını açıklamış, grup bu tarihte yeniden birleşmiştir. Hüsnü Şenlendirici, ilk klibini Hüsnü-ü Hicaz albümündeki "I love you" isimli parçaya çekmiş, klibin yönetmenliğini Kubilay Kasap üstlenmiştir. Klibin teması dört element olarak belirlenmiştir.

11 Nisan 2013 tarihinde İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan ile birlikte kurdukları Taksim Trio ile ikinci albümleri olan Taksim Trio 2 isimli albümü çıkardılar. Albüm Dokuz Sekiz Müzik firması tarafından piyasaya sürüldü.

27 Kasım 2015 tarihinde üçüncü solo albümü olan Hüsn-ü Avareyi müzikseverlere sundu. Bu albümün çıkış şarkısı olan "Avare" isimli parçaya birde klip çekti.