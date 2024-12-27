Yemenliler ise 26 Aralık'ta düzenlenen saldırıyı protesto etmek ve ABD ve İsrail saldırılarına direneceklerini göstermek için Yemen'in başkenti Sana'da büyük bir gösteri düzenledi. Düzenlenen gösteriye ilişkin anlar Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yayınlandı.

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HUSİLER, BEN GURİON HAVAALANI'NI HEDEF ALDI

İsrail ile Husiler arasındaki gerilim giderek artıyor. İsrail 26 Aralık'ta Yemen'in başkenti Sana'ya ve liman kenti Hudeyde'ye şiddetli hava saldırıları düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Daha yeni başlıyoruz" diyerek Husilere yönelik saldırıların süreceğini ifade etti.

Husiler ise uluslararası havaalanına düzenlenen saldırının karşılık bulacağını açıkladıktan sonra gece yarısı İsrail'in Ben Gurion Havaalanı'na balistik füzelerle saldırı düzenledi. REKLAM Husilerin Sözcüsü Yahya Seri füzelerin başarıyla hedefine ulaştığını belirterek İsrail'in basına sansür uyguladığını iddia etti. Yahya Seri ayrıca Kızıldeniz'de Santa Ursula isimli gemiyi vurduklarını belirtti.