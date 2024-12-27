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        Haberler Dünya Husiler İsrail'i hedef aldı | Dış Haberler

        Yemen'in başkenti Sana'da büyük İsrail protestosu düzenlendi

        İsrail 26 Aralık öğle saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Uluslararası Havaalanı'na saldırı düzenledi. Sana'nın yanı sıra Hudeyde kenti de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Husiler ise saldırılara yanıt vereceklerini açıkladıktan sonra İsrail'de bulunan Ben Gurion Havaalanı'na hipersonik balistik füzelerle saldırı düzenledi. Yemenliler ise bugün başkent Sana'da toplanarak büyük bir gösteri düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 19:33 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:40
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        Yemen'de büyük İsrail protestosu
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        Yemenliler ise 26 Aralık'ta düzenlenen saldırıyı protesto etmek ve ABD ve İsrail saldırılarına direneceklerini göstermek için Yemen'in başkenti Sana'da büyük bir gösteri düzenledi. Düzenlenen gösteriye ilişkin anlar Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yayınlandı.

        HUSİLER, BEN GURİON HAVAALANI'NI HEDEF ALDI

        İsrail ile Husiler arasındaki gerilim giderek artıyor. İsrail 26 Aralık'ta Yemen'in başkenti Sana'ya ve liman kenti Hudeyde'ye şiddetli hava saldırıları düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Daha yeni başlıyoruz" diyerek Husilere yönelik saldırıların süreceğini ifade etti.

        Husiler ise uluslararası havaalanına düzenlenen saldırının karşılık bulacağını açıkladıktan sonra gece yarısı İsrail'in Ben Gurion Havaalanı'na balistik füzelerle saldırı düzenledi.

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        Husilerin Sözcüsü Yahya Seri füzelerin başarıyla hedefine ulaştığını belirterek İsrail'in basına sansür uyguladığını iddia etti. Yahya Seri ayrıca Kızıldeniz'de Santa Ursula isimli gemiyi vurduklarını belirtti.

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