Hüseyin Yayman: Bahis sitelerinin kapatılmasını istemek sansürcülük değildir

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün komisyonda, DISNEY XD Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi yetkililerini dinlediklerini belirtti. Önümüzdeki dönemde X platformunu, Netflix, Amazon ve BluTV yetkililerini de dinleyeceklerini söyleyen Yayman, şöyle konuştu:

"Dijitalleşme meselesi, sosyal medya meselesi, bir ulusal güvenlik meselesidir. Meseleye bu pencereden bakmak gerekiyor. Aksi takdirde gündelik siyasete kurban ettiğimizde maalesef mesafe alamıyoruz. Başta oyun siteleri olmak üzere sanal kumar konusu milletimizin, sokağın gündemidir. Vatandaşlarımız bizi gördüklerinde, 'lütfen evlatlarımızı bu sanal kumardan, dijital bağımlılıktan, sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlardan kurtarın' yaklaşımı var. Geldiğimiz nokta itibariyle sosyal medya maalesef yapıcı yönlerden daha çok yıkıcı yönleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Biz bunu asla tasvip etmiyoruz. Biz sosyal medyanın, şehirlerin yeni agoraları gibi bir özgürlük alanı olmasını ve buralarda insanların kendi fikirlerini, düşüncelerini özgürce dile getirmelerini istiyoruz. Geldiğimiz noktada maalesef bu çok mümkün olmuyor."

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REKLAM Sosyal medyanın; ırkçılığın, nefret suçlarının, ötekileştirmenin, ergen mobinginin, dijital faşizmin, ötekileştirmenin, beyaz kadın ticaretinin, madde bağımlılığının ve cinselliğin özendirildiği bir yer haline geldiğini kaydeden Yayman, "Bunu tasvip etmek mümkün değildir. Biz ailenin, bireyin, toplumun ve kamu düzeninin korunmasını varoluşsal, ulusal güvenlik meselesi olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Yayman, bireyi ve aileyi korumanın sansürcülük olmayacağını anlatarak, "Bahis sitelerinin kapatılmasını istemek sansürcülük değildir. Bazı oyun sitelerinin kapatılmasını istemek asla sansürcülük olamaz. Artık toplumda bıçak kemiğe dayanmıştır. Biz asla ve asla yasaklamaları tasvip etmiyoruz. Parti olarak yasaklamalara karşıyız ama aynı biçimde bireyi, toplumu ve kamu düzenini korumak için de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Yeni dönemde de buna ilişkin; toplumu, bireyi, gençleri, çocukları, aile düzenini korumak için kesinlikle üzerimize ne düşüyorsa yapmaya da hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ ANAYASA SÜRECİYLE İLGİLİ DEĞİL" Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi. Bahçeli'nin 1 Ekim'de TBMM'de DEM Parti Grubuna giderek tokalaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı gün yaptığı, "Türkiye'de iç cepheyi güçlendirmeliyiz" açıklamasının kamuoyunda uzun süre konuşulduğunu kaydeden Yayman, şu ifadeleri kullandı: REKLAM "Bu sürecin adı, yeni bir çözüm süreci değildir. Çözüm süreci de değildir. Bu sürecin adı, 'terörsüz Türkiye' ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır 100 yıllık, bin yıllık kardeşlik projesidir. Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyla Sultan Alparslan'ın torunlarını karşı karşıya getirmek isteyen, düşmanlaştırmak isteyen bir anlayışa karşı biz biriz ve beraberiz. Bu meseleyi gündelik siyasete kurban etmek isteyen bir takım yorumlar vardır. Bu mesele, ne yeni anayasa yapma süreciyle ne Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha aday olma süreciyle ilişkilidir."

"TERÖR DUVARINI ORTADAN KALDIRMAMIZ LAZIM" AK Parti'li Yayman, artık söz ve adım atma sırasının DEM Parti'de olduğunu söyleyerek, "DEM üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkındadır. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde çok daha olumlu haberlerle gündeme gelecektir." ifadesini kullandı. PKK terör örgütünün artık dağda kalması için hiçbir sebep olmadığını kaydeden Yayman, "Çünkü 1990 yılında kurulan HEP, daha sonra Demokrasi Partisi'nin o günkü şartlarda dile getirdikleri taleplerin tamamı gerçekleşmiştir. Bugün 24 saat yayın yapan bir Kürtçe radyo-televizyon yayını vardır. Kürt enstitüsü kurulmuştur. Kürt dili ve edebiyatı bölümleri vardır. Kürtçe seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Yine aynı biçimde Türkiye'de OHAL uygulamaları son bulmuştur. Bölge valiliği ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada artık bir Kürt sorunu yoktur, bir terör sorunu vardır ve terörün sonlandırılması Türkiye için varoluşsal bir meseledir ve bin yıllık kardeşliğimize yakışan da budur. Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını ortadan kaldırmamız lazım." dedi.

"SİLAH BIRAKMANIN TAM ZAMANI" Bahçeli'nin açıklamalarının çok tarihi nitelikte olduğunu söyleyen Yayman, "Bunun toplum tarafından doğru anlaşılması gerektiğini, bu sözlerin arkasında kesinlikle gündelik bir hesabın olmadığını, Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birliği, beraberliği ve Türkiye Yüz Yılı'na yakışır bir kardeşlik içerisinde yeni bir süreci açmanın gayesi olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Yayman, "Ben bu açıklamaları bir bilgiyle yapmış değilim. Bir misyonla, bir görevle yapmış değilim." diye konuştu. Yayman, Bahçeli'ye de hediye ettiği, "Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası" kitabında 1923 yılından 2013 yılına kadar dile getirilen taleplerin neler olduğunu anlattığını belirtti. Taleplerin tamamının yerine getirildiğini söyleyen Yayman, "PKK terör örgütünün silah bırakmasının tam zamanıdır. Artık onların dağa çıkmasını gerektirecek hiçbir koşul ortada bulunmamaktadır. Eğer PKK terör örgütünün Türkiye'yi bölmek, parçalamak gibi bir gayesi varsa da Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de çelikten iradesiyle onlara asla müsaade etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.