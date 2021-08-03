Hüseyin Özay kimdir? Usta oyuncu Hüseyin Özay'ın ölüm sebebi nedir? Sorusu merak konusu oldu. Ses sanatçısı Onur Akay, usta sanatçının ölüm haberini şu sözlerle duyurdu, "Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik." dedi. Sanatçının ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu.

HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.