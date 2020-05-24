Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, negatif çıkan ikinci Kovid-19 testlerinin ardından ligin kalan bölümünü tamamlamak için hazırlıklara devam ettiklerini söyledi.
Salgın sürecinden sonra liglerin başlamasıyla futbolcuları bekleyen en büyük tehlikenin sakatlık olduğunu kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Futbolcularda uzun süreden beri mental ve fiziksel anlamda bir boşluk var. Bunu tamamlamak, lige hazır hale gelmek çok kolay değil ve 6 maç oynanacak. Bence futbolcular tedirgin. Mental olarak hazır olmadıklarını düşünüyorum. Fiziksel anlamda bir seviye yakalanacak ama sakatlık anlamında riskler var. 6 haftalık periyotta inşallah olmaz ama sakatlık sayılarının fazla olacağını düşünüyorum."
"İNŞALLAH KİMSE SAKATLANMAZ"
Eroğlu, fiziksel ve mental olarak hazır olmamayan futbolcuların olumsuz etkileneceğini belirterek, "İnşallah hiç kimse sakatlanmaz ve sezon böyle tamamlanır." dedi.
Bu ay içinde başlayan Alman liginin herkes için önemli bir örnek olduğunu kaydeden Eroğlu, tüm kulüplerin bu süreçte denetlemeleri çok iyi yapması gerektiğini söyledi.
Eroğlu, ligin oynanacakmış gibi gözüktüğünü belirterek, "Biz önlemlerimizi çok iyi şekilde alacağız, kulübümüz adına bize düşen görev bu. Ondan sonraki süreçte kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Bu anlamda çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Biz oynanacakmış gibi hazırlanıyoruz." diye konuştu.
Herkesin "maçlar başlasın" dediğini ancak önceliğin sağlık olduğunu bildiren Eroğlu, "Sağlığımızla ilgili bir sıkıntı yaşarsak hiç kimsenin maç umrunda olmuyor. Sağlıktan önce hiçbir şey gelmiyor. Bu anlamda da düşünülmesi gerekiyor. Umarım hastalık hiç olmaz." diye konuştu.
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