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        Haberler Gündem Güncel Hüseyin Baş hakkında hapis istemi | Son dakika haberleri

        Hüseyin Baş hakkında hapis istemi

        BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:03
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        Hüseyin Baş hakkında hapis istemi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

        DHA'da yer alan habere göre Hüseyin Baş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

        Hazırlanan iddianamede, Hüseyin Baş'ın 20 Aralık 2024'de Trabzon'da partisinin 9. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturduğu aktarıldı. Baş’ın sarf ettiği sözlerin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu da belirtildi.

        1 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede Hüseyin Baş'ın zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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        #Hüseyin Baş
        #haberler
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