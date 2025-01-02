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        Hüseyin Baş'a adli kontrol kararı

        Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:03 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:04
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        Hüseyin Baş'a adli kontrol kararı
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        Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık'ta partisinin bir toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hitabı ve sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan resen soruşturma kapsamında ifade verdi.

        AA'da yer alan habere göre Hüseyin Baş, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Baş, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

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        #Hüseyin Baş
        #son dakika
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