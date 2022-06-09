Hurma lif oranı yüksek bir besindir. İçindeki potasyum ve demir sayesinde metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Diyet yapanlar için de tüketilmesi tavsiye edilir. Hurmanın Sağlığa Faydaları oldukça fazladır. 4 adet hurma tam bir porsiyon meyveye eş değer kaloriye sahiptir. Tokluk hissi yarattığı için ve uzun süre enerji sağladığı için de tercih edilir. Peki, Hurma Neye İyi Gelir, Faydaları ve Zararları Neler? yazımızda bulabilirsiniz.
Hurmanın Faydaları
- Son zamanlarda hafıza kaybı problemi en çok duyulan şikayettir. İçinde A ve B vitamini olan hurma düzenli olarak tüketilirse hafıza kaybı problemini engelleyebilir.
- B vitamini cildimiz için oldukça önemlidir. Hurma içinde bulunan B vitamini sayesinde cildin onarılmasına yardımcı olur. Cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlamaya yardım eder.
- Kalp dostu bir besindir. Kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur.
- Güçlü bir antioksidandır.
- Demir sayesinde demir eksikliği tedavisi için takviye bir besin olabilir.
- Katarakt hastalığı riskini düşürür.
- İçinde bulunan C vitamini sayesinde bağışıklığımızı güçlendirerek vücudumuzu mikroplara karşı korur.
Hurmanın Zararları
- Diyabet hastaları için tüketimi uygun değildir. Çünkü şeker oranı yüksek bir meyvedir.
- Kalorisi yüksek bir besin olduğu için uzmanlar kilo problemi yaşayan kişilere tavsiye etmemektedir.
- Fazla tüketim gerçekleşirse göz ve baş ağrısı yaptığı söylenmektedir.
- Aşırı tüketimin yaratacağı bir diğer problem dalağa zarar verme ihtimalidir.
Hurma Hangi Hastalığa İyi Gelir?
Birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen Hurma Hangi Hastalığa İyi Gelir? sorusunun cevabı uzun bir listeye sahiptir. Kabızlık, hazımsızlık gibi sindirim sistemi ile ilgili problemleri ortadan kaldırabilmek için hurma tüketimi tavsiye edilir. İçindeki demir sayesinde demir eksikliği hastalığına takviye bir besin olabilir. Potasyum sayesinde kalp ritmini ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Hafızanın güçlenmesinde de önemli bir rol oynar.
Hurmanın Faydaları İbrahim Saraçoğlu
Alternatif tıbbın reçetelerinde varlığını sürdüren Hurmanın Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getiriliyor. Saraçoğlu kuru öksürük ve astım şikayeti olanlar için şifa kaynağı bir tarif sunuyor. Kuru hurmayı ezip süt ile karıştırıp tüketildiğinizde şikayetlerinize iyi geleceğini söylüyor. Stres ve yorgunluğu gidermek içinde hurma suyu tüketilmesini tavsiye ediyor.
Hurma Hamilelikte Faydalı Mı?
Hamile kişiler hamile olmadan önceki dönemlerinden daha çok enerji ihtiyacı duyarlar. İçinde folik asit bulunan bir besin olan hurma bebeğin gelişimi için oldukça faydalıdır. Gebelik krampları birçok hamilenin ortak sorunudur. İçindeki magnezyum sayesinde hurma gebelik kramplarının yaşanmasını engellemede yardımcı bir besindir.
Hurma Fitness Sporu İçin Yararlı Mı?
Spor yapan kişiler gün içinde daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Birçok sporcunun tüketirken tedirgin olmadığı bir meyve olan Hurma Fitness Sporu İçin Yararlı Mı sorusunu aklımıza getirir. Sporcular içinde bulunan protein, vitamin ve doğal şeker sayesinde yüksek enerji ihtiyacını karşılarlar.
Hurma Günde Kaç Tane Yenmelidir?
4 adet hurma tam 1 porsiyon meyveye eş değerdir. Günde en fazla 4 tane hurma tüketimi gerçekleşirse vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılamasında yardımcı olur. Lifli yapısı sayesinde tokluk hissi yaratacaktır. İçindeki vitaminler sayesinde birçok faydası olan hurma aşırı tüketilmediği takdirde faydalı bir besindir.
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