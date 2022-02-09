Cennet hurması içeriğinde bulunan C, A, B2 ve B3 vitaminleri ile sağlığa birçok faydası bulunan bir meyvedir. İçerdiği vitamin ve mineraller günlük vitamin ihtiyacının bir bölümünü karşılarken antioksidan içeriğiyle de bağışıklığı güçlendiren ve birçok derde deva olan bir meyvedir. Faydaları oldukça merak edilen bu meyve birçok kişi tarafından aratılan konular arasındadır.

Cennet hurmasının faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir. Aynı zamanda cennet hurması cilde faydaları ve cennet hurması kurusu faydaları da merak edilen konular arasındadır. Bu mucizevi meyvenin sağlığa saymakla bitmeyen yararlarını sizler için araştırdık. İşte cennet hurmasının faydaları…

Cennet Hurması Faydaları

Cennet hurması yüksek miktarda kalsiyum içeren bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum nedeniyle kemik yapısının güçlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar.

Magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum barındırması sebebiyle gebelik döneminde tüketilebilecek meyveler arasındadır. Annenin sağlığını korurken bebeğin gelişimine de katkı sunar. Gebelikte meydana gelebilecek sindirim sorunlarının da önüne geçer.

Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla savaşmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda yüksek C vitamini içeriği de bağışıklığı desteklemesini sağlar.

Lifli bir gıda maddesidir. Bu nedenle bağırsak sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.

Kan basıncını düzenleyerek ani tansiyon yükselmelerinin ve düşüşlerinin önüne geçer.

İçeriğindeki A vitamini nedeniyle göz sağlığını destekler, görme yetisini güçlendirir.

Yüksek antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu görevini üstlenir. Vücutta oluşan ve oluşabilecek tümörlerle savaşabilir.

Cennet hurmasında stresle savaşan mineraller ve antioksidan maddeler bulunur. Bunun sonucunda da stresi azaltarak mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar.

Vücutta oluşmuş iltihapları yok eder ve iltihap oluşumunun önüne geçer.

Cennet hurmasında bağışıklığı destekleyen beta karoten maddesi bulunmaktadır. Bu nedenle vücut direncini artırır ve yorgunluğun önüne geçer.

İştah açıcı özelliğe sahip bir gıdadır.

İçeriğindeki anti oksidan maddeler yaşlanmayı geciktirici etkide bulunur. Bu antioksidan maddeler cilt sağlığı için de oldukça önemlidir. Ciltteki kusurların giderilmesine, cildin yenilenerek yaşlanma etkilerinin azalmasına yardımcı olur.

Cennet Hurması Zararları

Sağlığa birçok faydası bulunan cennet hurmasının zararları da merak konusudur. Özellikle şekerli yapısından dolayı cennet hurması şekeri yükseltir mi sorusu birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Cennet hurması sağlık için oldukça yararlı bir meyve olmasının yanı sıra faydalı olan tüm besinler gibi fazla tüketiminden kaçınılması gereken bir gıda maddesidir. Cennet hurması fazla tüketildiğinde içeriğinde bulunan yüksek früktoz yani meyve şekeri nedeniyle şekeri yükseltebilir.

Aynı zamanda yine fazla tüketiminde bağırsak sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabilir. Normalde kabızlığa iyi gelmesiyle bilinen bu meyve tüketim miktarına dikkat edilmediğinde kabızlık problemine yol açabilir. Kronik hastalığı bulunan kişilerin de cennet hurması tüketimlerine dikkat etmeleri gerekmekte, beklenmeyen bir etkiyle karşılaştıklarında hekimlerine danışmaları gerekmektedir.