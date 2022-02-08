Çok eski zamanlardan bu yana hem yemeklerde hem de sağlık alanında kullanılan bir baharat türü olan zencefilin toz hali de sık sık tüketilmektedir. Özellikle kış aylarında tüketilmesi önerilen toz zencefil farklı formalarda karşımıza çıkar. Çay olarak tüketilebilen toz zencefil yemeklerin içerisine de eklenebilir. Sağlıklı beslenmek ve doğal yollar ile hastalıklarına çare bulmak isteyen kişiler için toz zencefilin faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da sık sık dile getirilmektedir.

Toz Zencefilin Faydaları

Zencefilin ağrı kesici özelliği bulunur. Bu yüzden toz zencefil kullanımı eklem, regl ve baş ağrılarının azalmasına yardım eder.

Toz zencefilin içerisinde mineral oranı yüksektir. Düzenli kullanımı bağırsak problemleri üzerinde olumlu etki sağlar.

Özellikle kış aylarında artan gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar, vücuda direnç kazandırır.

Toz zencefil sindirim sistemini de düzenler. Doğru kullanım ile birlikte mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kemoterapi tedavisi gören kişilerin kullanımında kemoterapinin etkilerini azalttığı ifade edilmektedir.

Mide kramplarının kısa sürede geçmesine yardımcı olur.

Safra kesesi problemi yaşayan kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.

Kolon kanserinde kullanılabilir.

Öksürüğü geçirme özelliği vardır.

Kabızlığa iyi gelir.

Boğazda meydana gelen enfeksiyonları iyileştirir.

Vücuttaki enfeksiyonların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Antioksidan kaynağı ile kolesterole de iyi gelir.

Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Kalp hastalıkları ve kalp sağlığı için önemli bir baharattır.

Toz Zencefilin Zararları

Safra kesesi problemi olan kişilerin toz zencefil kullanmamaları önerilir. Sorunu olmayan kişilerin ise tüketimde dikkatli olması gerekir. Toz zencefil safra taşı oluşumuna yol açabilir.

Bağırsak problemlerine yol açabilir.

Mide sağlığı için önemli bir bitki iken orantısız tüketim ile midede ekşimeye ve gaza yol açabilir.

Tansiyonu düşürmeye yol açabilir. Özellikle düşük tansiyonu olan kişiler tarafından tüketilmemesi önerilebilir.

Kan seyreltici özelliği vardır. Bu yüzden kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler tarafından da kullanılmamalıdır.

VAZELİNİN KAŞA VE SAÇA FAYDALARI

Toz Zencefil Faydaları Cinsellik

Çiftler tarafından en çok araştırılan konulardan biri de bitkisel besinlerin cinselliğe olan faydalarıdır. Toz zencefil hakkında da bu konuda araştırmalar devam etmektedir. Bal ile birlikte karıştırılarak tüketilen toz zencefil afrodizyak etkisi yaratır. Vücuttaki cinsel soğukluğu ortadan kaldırarak cinsel gücün artmasına yardımcı olur.

Toz Zencefilin Cilde Faydaları

Toz zencefilin cilt üzerinde de pe çok olumlu etkisi bulunur. Özellikle son dönemlerde kozmetik sektörünün vazgeçilmezi olan toz zencefil ile cilt maskeleri de yapılmaktadır. Cilde toz zencefil ile yapılan maske kan akışının hızlandırılmasını sağlar ve ciltteki kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Sivilce, akne ve güneş lekelerinin de iyileşme sürecini hızlandırır.

Toz Zencefilin Saça Faydaları

Toz zencefil ile yapılan saç maskeleri ciltte olduğu gibi saç köklerinde de kan dolaşımını arttırdığı için saçı güçlendirir. Saçın daha hızlı uzamasına yardımcı olur.

Toz Zencefilin Akciğere Faydaları

Toz zencefilin içeriğinde bulunan mineraller ve vitaminler toksinleri parçalamaya yardımcı olur. Aynı zamanda doğal bir antioksidan deposu olan toz zencefil akciğerin temizlenmesini sağlar.