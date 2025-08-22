Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hurda metallerden deniz canlılarının heykelini yaptı

        Hurda metallerden deniz canlılarının heykelini yaptı

        Eskişehir'de yaşayan metal heykel sanatçısı 22 yaşındaki Mücahit Diyar Arız, baba mesleği olan balıkçılıktan ilham alarak hurda metalleri kullanarak deniz canlılarının heykellerini oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 11:43 Güncelleme: 22.08.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden bu yıl mezun olan Arız, kendisi gibi metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul'un Eskişehir Baksan Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde asistanlık yapmaya başladı.

        • 2

          Çeşitli sergi ve yarışmalara katılmak için hurda metalleri kullanarak heykeller yapan Arız, küçük yaşlardan itibaren baba mesleği olan balıkçılıkla iç içe olduğundan eserlerinde deniz canlılarını tema olarak kullanmak için kolları sıvadı.

        • 3

          Heykellerinin üretim sürecine tasarımla başlayan Arız, çizimlerine uygun hurda malzemeleri temin ediyor, eserlerinde hurda metallerin yanı sıra düz metal plakalar da kullanıyor.

        • 4

          Fener balığından deniz atına, kılıç balığından denizanasına 23 farklı deniz canlısının çeşitli boyutlarda metal heykellerini yapan Arız, eserlerini açacağı kişisel sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunmayı hedefliyor.

        • 5

          Mücahit Diyar Arız, hurda metallerden yaptığı eserlerinde sevdiği konuları çalışmayı tercih ettiğini söyledi.

        • 6

          Eserlerinden çoğunlukla deniz teması kullandığını belirten Arız, şöyle konuştu:

        • 7

          "Çünkü balıkçılık, baba mesleğimiz. Küçüklüğümden beri balıkçılıkla iç içeyim. Balık figürleri yapmaktan mutluluk duyuyorum. Okulda da öyleydi. Farklı şeyler yapıyordum ama balığı yapmak hem hızlı çalıştığımı fark etmemi hem de malzemeyi tanımama olanak sağladı."

        • 8

          "KİŞİSEL SERGİMİ DENİZ TEMASIYLA AÇMAYI PLANLIYORUM"

          Arız, insanların yaşamlarını sürdürmelerinde denizin her zaman önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, bu noktadan hareketle çalışmalarına yön verdiğini kaydetti.

        • 9

          Kariyerini bu alanda sürerek en iyi olmak için çaba göstereceğini dile getiren Arız, şunları kaydetti:

        • 10

          "Yurt dışına işler yapmayı istiyorum. Genelde hep karma sergilere katıldım. Kişisel sergimi 'deniz' temasıyla açmayı planlıyorum. Oraya girildiğinde görüntüsü, ışığı ve sesiyle sanki suyun altındaymış gibi hissettirmek beni çok heyecanlandırıyor. Bazen kendi kendime kafamın içinde planlarken bile heyecanlanıyorum."

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Turist sayısında gerileme
        Turist sayısında gerileme
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Sıcak hava uyarısı!
        Sıcak hava uyarısı!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Habertürk Anasayfa