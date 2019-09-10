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Hazine ve Maliye Bakanlığınca ekonomiye katkı sağlamak amacıyla geçen yıl başlatılan hurda araçta ÖTV indirimi, yıl sonunda sona erecek.
27 Mart 2018-31 Aralık 2019 tarihleri arasını kapsayan düzenleme ile, 16 yaş ve üstü M1 ve N1 kategorisindekiler ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasıyla, yeni alınacak araçlarda ÖTV indirimi uygulanıyor.
Uygulamanın başladığı 2018 yılında 150 bin 653 hurda araç geri dönüştürülürken, bu sayının önceki yıla göre büyük oranda arttığı görüldü. 2019 ağustos ayı sonuna kadar ise 122 bin 694 aracın hurdaya ayrıldığı belirlendi.
TOPLAM 350 BİN ARAÇ HURDAYA AYRILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2012 yılında "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi"nin (ÖTA) hizmete alınmasından bugüne kadar yaklaşık 350 bin araç hurdaya ayrılarak ekonomiye kazandırıldı.
Söz konusu uygulama, iklim değişikliği ve hava kirliliğine sebep olan hurda araç kaynaklı sera gazı salınımını azaltması açısından büyük önem taşıyor.
Türkiye'de hurda araç arındırma ve söküm işlemlerini gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bu kapsamda kullanılan lisanslı 117 geçici depolama alanı, araçlardan malzeme geri kazanımı gerçekleştiren 93 işleme tesisi ve her iki işlemi de gerçekleştiren 15 entegre işleme tesisi bulunuyor.
Ömrünü tamamlamış araçlar 81 ildeki 306 noktada sahiplerinden teslim alınıyor. Teslim alınan hurda araçlar, işleme tesislerinde ayrıştırılıyor. Yeniden kullanılabilir parçalar doğrudan, metal, plastik ve cam gibi parçalar ise hammadde veya yarı mamül olarak tekrar ekonomiye kazandırılıyor.
Bakanlık tarafından hizmete alınan ÖTA verilerine göre, 2012'de 8 bin, 2013'te 10 bin, 2014'te 12 bin, 2015'te 14 bin, 2016'da 15 bin, 2017 yılında ise 14 bin 606 hurda araç geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırıldı.
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