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Hünnap Nasıl Tüketilir?

Sağladığı faydalar yönüyle ön plana çıkan hünnap meyvesinin farklı tüketim yolları bulunmaktadır. Mevsiminde taze olarak da tüketimi sağlanan meyve kuru olarak da yenebilir. İşte hünnap meyvesinin tüketim alternatifleri:

Taze olarak direkt tüketim

Kuru olarak tüketim

Reçel olarak tüketimi

Çay yapılarak tüketim

Çay ya da kahvenin yanında atıştırmalık olarak tüketim

Kuru Hünnap Günde Kaç Tane Yenmeli?

Kuru hünnabı günde 2 tane olarak tüketebilirsiniz. Taze ya da aşırı tüketimi sağlık yönünden çeşitli sorunlar doğurabileceğinden gereğinden fazla tüketilmemelidir. Ayrıca aç karnına hünnap meyvesinin tüketimi sağlık yönünden faydalarını arttırmaktadır. Peki, hünnap meyvesinin olası yan etkileri nelerdir?

İshale sebebiyet verebilir.

Gaz problemleri oluşabilir.

Alerjik reaksiyon yaratabilir.

Kan şekeri seviyesinde ani değişimler görülebilir.

Kan akışında hızlanma olabilir.

Şişkinlik yapabilir.

Tüm bu yan etkilerden korunmak için alerjik rahatsızlıkları bulunanlar ve kronik hastalıklara sahip olanlar doktor tavsiyesi üzerine hünnap meyvesini tüketmelidir.

Yaş Hünnap Nasıl Kurutulur?

Hünnap meyvesi hem yaş hem de kuru olarak tüketilebilmektedir. Kurutulma işlemi sırasında yaş hünnaplar temiz ve kuru bir zemine yayılır. Direkt olarak güneş ışığı gelmemesi dikkat edilmelidir. Çünkü direkt olan gelen güneş ışığı meyveleri çürütebilir. Birkaç gün kurumaya bırakılan hünnaplar daha sonra tüketebilir.

Hünnap Ne İşe Yarar?

Hünnap meyvesi birçok hastalığa şifa kaynağı olmaktadır. Bu sebeple alternatif tıpta da kendine yer edinmiş bu meyve özellikle fazla kilolarından şikâyetçi olanların tercih ettiği besinlerin başında gelir. İçerdiği yüksek lif miktarıyla tok tutucu özellikle gösteren hünnap diyet listelerinde yer alan yardımcı gıdalardan biridir. Ayrıca antioksidan özelliğiyle kanser oluşumunun önüne geçer.

Hünnap Çayı Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda adının duyuran meyve çayları arasında yer alan hünnap çayının pek çok faydası bulunmaktadır. Hünnap çayını aktarlardan hazır olarak alabileceğiniz gibi evde de yapabilirsiniz. Peki, hünnap çayı nasıl hazırlanır?

Öncelikle 1 bardak suyu kısık ateşte iyice kaynatın.

Ardından kaynamış suya 4-5 adet kuru hünnap meyvesini içine atın.

10 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

Hünnap Kullanım Şekli

Hünnap taze olarak direkt tüketilebildiği gibi kurutulduktan sonra çay ya da kahvenin yanında atıştırmalık olarak da tüketilebilmektedir. Tüketim şekli tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır.

Hünnap Çayı Faydaları

Hünnap çayı da en az meyvesi kadar insan vücuduna yararlıdır. Son yıllarda tüketimi artan ve tezgâhları süsleyen hünnap meyvesinden yapılan çayının başlıca faydaları:

İçerisinde limondan 20 kat fazla c vitamini bulundurur. C vitamini bağışıklığın mihenk taşıdır. Dolayısıyla hünnap çağı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.

Kemik sağlığı yönünden oldukça faydalıdır.

Ağrılara karşı etkilidir.

Kansızlığa iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenler, kabızlığı giderir.

Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Karaciğer yağlanmasını engeller.

Diş eti sorunlarına iyi gelir.

Antioksidan özelliği sayesinde yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Sinir sistemini yatıştırır, uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk