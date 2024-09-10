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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit'ten 'idam' çıkışı - Narin Güran'ın öldürülmesi yasa boğmuştu... _ Magazin haberleri

        Hülya Koçyiğit'ten 'idam' çıkışı

        Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı (Film-San) tarafından düzenlenen ödül gecesine katılan Hülya Koçyiğit, Narin Güran'ın öldürülmesi sonrası gündeme gelen 'idam cezası' hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:32
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        Hülya Koçyiğit'ten 'idam' çıkışı
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        1975'te kurulan Film-San Vakfı'nın ilk başkanı olan Hülya Koçyiğit'e Onur Ödülü'nü Film-San Vakfı'nın başkanı Engin Çağlar takdim etti. Usta isim, ödül töreninden sonra, Narin Güran'ın acı kaybı hakkında konuştu.

        Hülya Koçyiğit; "Türk ulusuna büyük bir travma yaşattı. Büyük bir acı. 'Allah, rahmet eylesin' diyorum. Zannediyorum çok kısa zamanda nedenleri, nasılları hepsi meydana çıkacak ve inşallah buna sebep olanlar cezasını bulacak. Ağır bir ceza alması gerekiyor buna sebep olanların. Ömür boyu mahrum kalmalılar hayattan. Ve ibret olmalı böyle insanlara. Konuşması çok zor bu konuda; ben de anneyim, anneanneyim." dedi.

        Gündeme gelen 'idam cezası' hakkında da konuşan Hülya Koçyiğit Koçyiğit; "Can almak gibi geliyor o da bana, ona da hakkımız yok diye düşünüyorum. O Allah'a mahsus. Ama en ağır ceza neyse, onunla cezalandırılmalılar" ifadelerini kullandı.

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        #Hülya Koçyiğit
        #narin güran

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