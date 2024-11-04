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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit: Bu bir hastalık değil, insan doğasının gerçeği - Magazin haberleri

        Hülya Koçyiğit: Bu bir hastalık değil, insan doğasının gerçeği

        Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki etkinliklerde, önce Narlıdere'deki huzurevi sakinleriyle, sonrasında İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda İzmirlilerle bir araya geldi

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        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 11:57 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:59
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        Hülya Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen programda Narlıdere Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevinde kalan büyüklerimizin hiçbir zaman unutulmaması ve fırsat oldukça ziyaret edilmesi gerektiğini belirten sanatçı; "Yaşlanmak bir hastalık değil, insan doğasının bir gerçeği. Buna hazırlıklı olmak ve bu dönemi sağlıklı geçirebilmek en büyük hediye. Herkes bir gün bu duyguları tadacak. Hepimizin her yaşını huzur ve sağlıkla yaşayabilmesini umut ediyorum” dedi.

        Sık sık huzurevi ziyaretinde bulunan Hülya Koçyiğit; "Herkes, aile bütünlüğü içerisinde yaşlanmak ve yaşlılığını çocukları etrafındayken sürdürmek ister. Ancak günümüz yaşam biçimi giderek değiştiği, daha çok çekirdek aile modeli hayatımıza girdiği ve büyüklerimizin kendi yaşıtlarıyla birlikte sosyalleşme imkânı olduğu için ben huzurevlerinde de mutluluğu yakaladıklarını düşünüyorum ve böyle olduğunu umut ediyorum. Kimisi şartlar, kimisi tercihleri sebebiyle buradalar ama umut ettiğim tek şey; her ne sebeple olursa olsun burada mutlu olmanız” diyerek huzurevlerinde büyüklerimizin bakımlarının daha profesyonel ve iyi şartlarda yapılması, bir şeyler üreterek kendilerini iyi hissedecekleri alanların olması, tercihin en büyük sebebi olduğunu ifade etti.

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        Koşa koşa ziyarete geldiğini belirten Hülya Koçyiğit kendisini dinlemeye gelen sakinlerle sohbet ederken 'Samanyolu' şarkısını da hep birlikte seslendirdi. Sanatçı, akşam programında ise İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açıkhava Sahnesi’nde Rıfat Erkekli moderatörlüğünde bir söyleşiye katıldı ve sinemanın dününü, bugününü ve yarınını konuştu.

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        #Hülya Koçyiğit
        #İzmir Kültür Yolu Festivali

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