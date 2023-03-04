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Haberler Magazin Hülya Koçyiğit: 55 yıllık hayat arkadaşım zor bir ameliyat geçirdi - Magazin haberleri

Hülya Koçyiğit: 55 yıllık hayat arkadaşım zor bir ameliyat geçirdi

Hülya Koçyiğit, 1968 yılında dünyaevine girdiği eşi Selim Soydan'ın omurilik ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Koçyiğit, "Uzun zamandır ızdırap çekiyordu. Yürümekte bile çok zorlanıyordu" dedi

Giriş: 04.03.2023 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL
Hülya Koçyiğit: 55 yıllık hayat arkadaşım zor bir ameliyat geçirdi - Magazin haberleri
"55 yıllık hayat arkadaşım zor bir ameliyat geçirdi"
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Hülya Koçyiğit'in, "Benim ilacım" dediği eşi Selim Soydan, ameliyat masasına yattı. Bir süredir yürümekte bile zorlandığı öğrenilen Soydan, omuriliğinden operasyon geçirdi.

"ZOR BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Hülya Koçyiğit, "55 yıllık hayat arkadaşım, benim canım Selim’im omurilikten zor bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlayan Prof. Dr. Hakan Emmez ve ekibine tüm kalbimle teşekkür ederim. Selim’im; sağlıkla hep böyle gül sen emi?" dedi.

"UZUN ZAMANDIR IZDIRAP ÇEKİYORDU"

Koçyiğit, ayrıca Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır ızdırap çekiyordu. Yürümekte bile çok zorlanıyordu. Sinir ameliyatı olduğu için korkuyordum ama çok şükür başarılı geçti. Her geçen gün inşallah daha iyi olacak" şeklinde de konuştu.

"DÜNYALAR BENİM OLUYOR" DEMİŞTİ

Öte yandan Soydan, daha önce, "Hülya’nın elini tuttuğum, onun sıcaklığını hissettiğim an dünyalar benim oluyor. Hülya benim birtanem" demişti.

Fotoğraflar: AA, DHA, Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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