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        Haberler Gündem Hülya Kaya kimdir? Yeni Yalova Valisi Hülya Kaya kaç yaşında ve daha önce hangi görevlerde bulundu?

        Hülya Kaya kimdir? Yeni Yalova Valisi Hülya Kaya kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

        Hülya Kaya'nın hayatı Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'nin ardından araştırılmaya başlandı. 10 Ağustos Perşembe günü Yalova'da yayımlanan atama kararı ile 57 ile yeni Vali atandı. Gelişmelerin ardından yeni Yalova Valisi Hülya Kaya'nın yaşı ve daha önce görev aldığı yerler merak konusu oldu. İşte Yeni Yalova Valisi Hülya Kaya'nın hayatı ve biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 09:36
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          Hülya Kaya'nın hayatı ve biyografisi, 10 Ağustos Resmi Gazete kararları ile gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi. İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Hülya Kaya ise Yalova Valiliği görevine getirildi. Son dakika gelişmesinin ardından "Yeni Yalova Valisi Hülya Kaya kimdir, kaç yaşında ve daha önce hangi görevlerde bulundu?" sorusuna yanıt arandı. İşte Yeni Yalova Valisi Hülya Kaya'nın hayatı...

          YALOVA VALİSİ HÜLYA KAYA KİMDİR?

          Hülya Kaya 1974 yılında Konya'da dünyaya geldi. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden ve 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2000-2001 yıllarında Nottingham'da yabancı dil ve kamu yönetimi kursuna katılmıştır. 2009 yılında Portsmouth Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından 2015'te doktora eğitimine gönderilmiştir. 2018'de Sussex Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk alanında doktorasını tamamlamıştır.

          YENİ YALOVA VALİSİ HÜLYA KAYA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

          1999 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı'nda görev almıştır. Sırasıyla; Altınekin, Oğuzlar ve Yenişarbademli kaymakam vekilliği, Eskil (2001-2003) ile Tut (2003-2006) İlçesinde kaymakamlık, Kahramanmaraş (2006-2008) Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Sarayönü kaymakamlığı (2009-2010) görevini yürütmüştür. 2014 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanmış, 2018-2020 yılları arasında İstanbul Vali Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2020 yılından itibaren Pendik kaymakamı olarak görev yapmakta iken 2023 yılında Yalova valisi olarak atanmıştır.

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2010-2014 yılları arasında Genel Sekreter Danışmanı, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Alt Yapı Komitesi çalışmaları koordinatörü ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

          10 Ağustos 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Yalova Valiliğine atanan Hülya Kaya evli ve 2 çocuk annesidir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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