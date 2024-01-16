"GAYET NORMAL"



Hülya Avşar'a, Yalçın Dümer'in kendisi hakkında yaptığı, "1990'da çekilen 'Hasan Boğuldu' filminin setinde Hülya, sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı" açıklaması soruldu.



Hülya Avşar, "Olabilir, bu anormal bir şey mi? O erkek, ben kadınım. Gayet normal yani... Yalçın'ı çok severim, çok tatlı ama bilmiyordum. 'Eşek herif; sen beni mi dikizliyordun? Gizli gizli bakıyordun bana he!' diye bağırmam gerekirken... Bakmış olabilir" ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: HT Magazin, AA, İHA